Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv, torna Brozovic? (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Inter Juventus: la partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 va in scena alle ore 20:30 di sabato 27 aprile. Il derby d’Italia è sempre una sfida sentita a prescindere dalla classifica, ma ormai conta solo per i nerazzurri che inseguono la Champions League: con il pareggio interno contro la Roma si sono portati a +5 sulla coppia formata da Milan e Atalanta, vincere sabato sera significherebbe molto probabilmente staccare il pass per tornare a disputare la principale coppa europea e come surplus ci sarebbe appunto una vittoria preziosa contro una grande rivale. La Juventus arriva a San Siro con l’ottavo scudetto consecutivo in tasca: capitolo chiuso ma festa agrodolce per come è finito il cammino in Champions League, adesso per la squadra di Massimiliano Allegri ci sarà la possibilità di eguagliare il record di punti centrato nel 2014 da Antonio Conte ma, per chiudere a quota 102, bisognerà vincere tutte le cinque partite che restano da giocare. Con riferimento a questa studiamo meglio le possibili scelte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE SCELTE DI SPALLETTI

Bella notizia per Luciano Spalletti, che in Inter Juventus potrebbe ritrovare Brozovic: il croato si riprende la maglia di playmaker a centrocampo, a questo punto si apre il ballottaggio per affiancarlo con Vecino che appare in vantaggio su Gagliardini e Joao Mario, in caso di nuovo forfait del numero 77 sarebbe presumibilmente Borja Valero a farne le veci, come già successo sabato scorso. Davanti ad Handanovic giocheranno De Vrij e Skriniar, sulle corsie invece spazio per D’Ambrosio e il grande ex Asamoah; Icardi, tenuto in panchina contro la Roma salvo subentrare nel secondo tempo, dovrebbe questa volta avere la meglio su Lautaro Martinez e giostrare così da riferimento offensivo. Alle sue spalle viaggia verso la conferma Nainggolan (insidiato dal già citato Joao Mario), sono invece pochi i dubbi che riguardano gli esterni perchè Politano e Perisic sono in netto vantaggio su Candreva e Keita Baldé Diao, che eventualmente potrebbero puntare ad avere spazio nella ripresa.

I DUBBI DI ALLEGRI

Non avendo più niente da giocarsi, i dubbi che riguardano Inter Juventus per Allegri sono riferiti ai tanti infortunati: stagione finita per Perin, Khedira e Mandzukic mentre sia Chiellini che Dybala non sono al top. Il centrale toscano potrebbe farcela per la panchina; possibile che il tecnico bianconero voglia far giocare l’ultimo derby d’Italia a Barzagli preferendolo così a Bonucci o Rugani, Joao Cancelo e Spinazzola sono invece favoriti su De Sciglio e Alex Sandro come terzini. A centrocampo le scelte a disposizione sono davvero poche: Bentancur insidia Emre Can e Matuidi per un posto sulla mezzala, il regista sarà Pjanic mentre nel tridente offensivo si va verso la conferma di Cristiano Ronaldo da centravanti con Cuadrado e Bernardeschi ai suoi lati, l’alternativa prevede l’ex Fiorentina largo a destra spostando anche CR7 sull’esterno, e Kean titolare. Sono valutazioni che Allegri farà presumibilmente all’ultimo, potendosi permettere la tranquillità nel preparare una partita “libera” dall’esito finale – almeno come obiettivi stagionali.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 77 Brozovic, 8 Vecino; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 15 Joao Mario, 11 Keita B., 10 L. Martinez

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 37 Spinazzola; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 16 Cuadrado, 7 Cristiano Ronaldo, 33 Bernardeschi

A disposizione: 22 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 43 Gozzi Iweru, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 41 Nicolussi Caviglia, 40 Mavididi, 18 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Perin, Caceres, Khedira, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic



