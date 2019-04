Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote, i dubbi Brozovic e Chiellini (Serie A)

Inter Juventus si gioca alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al sempre attesissimo Derby d’Italia, la sfida forse più sentita del calcio italiano. Dal punto di vista pratico, stavolta il match assume valore differente per le due formazioni: Inter Juventus infatti è importante soprattutto per i nerazzurri che hanno l’occasione di blindare un posto in Champions League dopo il pareggio con la Roma nella scorsa giornata. La Juventus invece come sappiamo è già campione d’Italia, ma di certo non viene mai a Milano solo per fare una gita… Andiamo allora a vedere tutte le notizie sulle probabili formazioni di Inter Juventus a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche ai pronostici su Inter Juventus. L’agenzia di scommesse sportive Snai ritiene favoriti i padroni di casa allo stadio Giuseppe Meazza, tanto che il segno 1 è proposto alla quota di 2,40. Le differenze fra i tre segni sono comunque ridotte, il pareggio vale 3,35 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X ed infine quota 2,95 per una vittoria esterna della Juventus già campione d’Italia, naturalmente segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Inter Juventus tengono banco fra i nerazzurri naturalmente le condizioni fisiche di Brozovic più il dilemma in attacco tra Icardi e Lautaro Martinez. Sappiamo che il centrocampista croato è ormai recuperato, ma sarà in grado di giocare dal primo minuto una partita così delicata? Luciano Spalletti scioglierà la riserva solo in extremis e in mediana tutto è ancora possibile, dal momento che in ballo ci sono anche Vecino, Gagliardini e Borja Valero per due sole maglie a disposizione. In attacco invece ecco il dubbio fra i due argentini: Lautaro ha scalato le gerarchie, ma Icardi contro la Juventus è un cecchino e Spalletti non vi rinuncerà a cuor leggero. Tutto chiaro invece sulla trequarti con Politano, Nainggolan e Perisic, così come in difesa perché davanti ad Handanovic agiranno D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e l’ex di turno Asamoah.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Tanti assenti per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Inter Juventus, rimangono comunque vivi alcuni dubbi in casa bianconera. Il più importante probabilmente è quello tra Chiellini e Rugani: tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del veterano, se Giorgio ce la farà andrà lui a comporre la classica coppia centrale con Bonucci. Altra questione aperta in difesa è a sinistra, dove comunque Alex Sandro appare favorito su Spinazzola. A centrocampo la stagione è ormai finita per Khedira: sicuri titolari Pjanic e Matuidi, per l’ultima maglia a disposizione sembra favorito Emre Can su Bentancur. In attacco invece è emergenza vera, per fortuna di Allegri la rosa è talmente ampia che il tridente sarà comunque di ottimo livello, con Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e uno tra Cuadrado e Kean, scelta dalla quale dipenderà anche la posizione di partenza di CR7.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Perni, Ranocchia, Dalbert, Miranda, Cedric, Gagliardini, Borja Valero, Joao Maria, Candreva, Keita, L. Martinez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vrsaljko.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Barzagli, Spinazzola, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Mavididi, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caceres, Douglas Costa, Perin, Dybala, Mandzukic, Khedira.



