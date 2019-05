Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote, Gasperini senza Palomino (Serie A)

Sarà previsto per le ore 20,30 di questa sera all’Allianz Stadium di Torino il fischio d’inizio del big match della 37^ giornata di Serie A tra Juventus ed Atalanta ed è giunto quindi il momento di esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni. Il valore dell’avversario come pure i tre punti messi in palio alla penultima giornata di campionato chiedono grande attenzione ai due tecnici, impegnati nello stilare le probabili formazioni di Juventus e Atalanta. Specie a Gasperini: il tecnico dovrà gestire i suoi dopo la finale persa in Coppa Italia con la Lazio, con chiaro in mente l’obbiettivo di conquistare un pass per la prossima edizione della Champions league. Non sarà una sfida facile poi anche per Allegri visti pure i tanti casi dubbi nello spogliatoio tra acciaccati e infortunati: lo scudetto è già certo ma la Vecchia Signora deve chiudere l’anno in bellezza. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni che vedremo protagoniste questa sera a Torino vediamo che cosa ci dice pure il pronostico del match di Serie A, che sorride, sia pure di misura alla Vecchia Signora. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ricorda che la vittoria della Juventus vale 2,40 la posta, mentre il successo dell’Atalanta è stato valutato a 3,20, con il pari poi fissato a 3,05.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per la 37^ giornata di Serie A e per le probabili formazioni di Juventus Atalanta Allegri riabbraccia Bernardeschi una volta scontata la squalifica: Federico quindi con tutta probabilità completerà il tridente offensivo di questa sera, che vede già in campo dal primo minuto Cristiano Ronaldo e Cuadrado, benché certo anche oggi dalla panchina rimanga a disposizione dal primo minuto Paulo Dybala, ormai in uscita dallo spogliatoio bianconero. Non vi sono poi grandi dubbi per il tecnico bianconero poi per completare il classico 4-3-3 e già in mediana le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Pjanic, Emre Can e Matuidi. Forse qualche ballottaggio in più si potrebbe accendere in difesa, dove però da Szczesny a occupare lo spazio tra i pali. Al centro il duo confermato rimane quello composto da Rugani e Bonucci (visto che Chiellini si è fermato solo un paio di giorni fa), mentre sull’esterno si candidano dal primo minuto Alex Sandro e Cancelo, pur con De Sciglio e Spinazzola sempre a disposizione dalla panca.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per disegnare le probabili formazioni di Juventus Atalanta di questa sera Gasperini non potrà fare a meno dei suoi titolari, pur stanchi dopo la finale di coppa con la Lazio: il tecnico della Dea però dovrà rinunciare a Palomino, che siederà in tribuna per decisione del giudice sportivo dopo la sfida con il Genoa. Ecco quindi che nel 3-4-1-2 della Dea vedremo sempre Gollini tra i pali, ma di fronte al numero 1 ecco che in difesa si collocheranno Mancini, Djimsiti e Masiello. Non ci saranno invece novità di sorta in mediana dove saranno sempre Hateboer e Castagne i titolari sull’esterno e il duo Freuler-De Roon i protagonisti al centro: attenzione però ai ballottaggio vivissimo con Gosens, sempre a disposizione. Nell’attacco bergamasco ecco il solito terzetto con fermato con Ilicic, Gomez e Zapata: i tre però si sono consumati parecchio all’Olimpico pochi giorni fa e non è improbabile un cambio a metà incontro.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 12 A Sandro, 3 Chiellini, 19 Bonucci, 20 Cancelo; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 23 E Can; 33 Bernardeschi, 7 Ronaldo, 16 Cuadrado. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 23 Mancini, 19 Dijmsiti, 6 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 145 De Roon, 21 Castagne; 72 Ilicic, 10 Gomez; 91 Zapata. All Gasperini



