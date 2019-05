Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv: Allegri prova il 3-5-2? (Serie A)

Si accenderà solo domani allo Juventus Stadium la sfida tra Juventus e Torino, atteso Derby della Mole, di cui tra poco esamineremo le probabili formazioni: il fischio d’inizio è stato previsto infatti per le ore 20,30 di venerdì 3 maggio, anticipo della 35^ giornata di Serie A. Pur avendo ormai messo in cassaforte lo scudetto, Allegri ha preparato con grandissima attenzione questo anticipo, visto pure il prestigio di questa stracittadina: al tecnico toscano come a Mazzarri ovviamente non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Juventus Torino. La sfida è poi è particolarmente calda in casa dei granata, che tornano in campo dopo il bellissimo successo occorso per 2-0 contro il Milan solo pochi giorni fa e con il quale il club di Urbano Cairo si è rilanciato pure in ottica Europa nella prossima stagione. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Juventus Torino, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Senza più obbiettivi concreti se non quello di fare bene domani sera di fronte al proprio pubblico, non è da escludere che Allegri voglia sperimentare per le probabili formazioni di Juventus Torino, ancora il 3-5-2 intravisto in occasione del Derby d’Italia con l’Inter pochi giorni fa. ecco che in tal caso di fronte al solito Szczesny, posto tra i pali (Perin è ancora fermo in infermeria), dovremmo vedere il terzetto titolare composto da Chiellini, Bonucci e Emre Can. Per l’ampia mediana a cinque invece le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Matuidi, Pjanic e Cuadrado al centro oltre che del duo Alex Sandro-Cancelo che quindi si occuperebbero delle fasce più esterne del reparto. Pochi i dubbi per l’attacco della Vecchia signora, visto che saranno in campo dal primo minuto domani Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Per la sfida di domani sera pure Mazzarri non ha alcun dubbio e ovviamente si affiderà solo ai suoi titolari più forma: qui però non figureranno Dijdij (infortunato) e Moretti (fermato dal giudice sportivo). Ecco quindi che seguendo il solito 3-4-2-1, di fronte al solido Sirigu, dovremmo vedere Izzo, N’Koulou e De Silvestri come titolari in difesa, mentre in mediana troveranno spazio dal primo minuto al centro Meitè e Rincon, tra l’altro ex del match di domani sera. Il reparto a centrocampo verrà poi completato sull’estreno da Ansaldi e Aina. Pochi i dubbi di Mazzarri pure nel consegnare le maglie da titolari in attacco: la prima punta confermata sarà ovviamente Andrea Belotti, che verrà sostenuto sull’esterno da Baselli e Berenguer.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 3 Chiellini, 19 Bonucci, 23 E. Can; 12 A Sandro, 14 Matuidi, 56 Pjanic, 16 Cuadrado, 20 Cancelo; 33 Bernardeschi, 7 C Ronaldo. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 29 De Silvestri; 34 Aina, 23 Meitè, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 8 Baselli, 21 Berenguer; 9 Belotti All. Mazzarri



