Probabili formazioni Juventus Torino/ Quote, Moretti è squalificato (Serie A)

Juventus Torino si gioca alle ore 20.30: le due formazioni stasera scenderanno dunque in campo all’Allianz Stadium per dare vita al Derby della Mole, grande anticipo che aprirà la 35^ giornata di Serie A. Un derby è sempre partita di grande interesse, anche se gli obiettivi sono ben diversi per le due formazioni. Juventus Torino vedrà infatti i bianconeri scendere in campo davanti al proprio pubblico per onorare uno scudetto già vinto, come fatto già contro l’Inter; i granata però sognano in grande dopo il successo contro il Milan e le speranze di Champions League passano anche da un colpaccio contro i cugini. Vediamo allora quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Torino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Juventus Torino. Basandoci sulle quote Snai potremmo ritenere favoriti i bianconeri, infatti il segno 1 è proposto a 1,70. Si sale poi a 3,60 in caso di pareggio (cioè con il segno X), infine un successo del Torino varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Tra sicuri assenti e giocatori ancora in dubbio, le probabili formazioni di Juventus Torino in casa bianconera vedono una vera e propria emergenza in atto per Massimiliano Allegri, che propone dunque soluzioni come Emre Can titolare in una difesa a tre al fianco di Bonucci e Chiellini, esperimento che deve dare risposte anche per il futuro circa questo possibile utilizzo del turco-tedesco. Ecco dunque Cancelo e Spinazzola (favorito su De Sciglio) avanzati ad esterni di centrocampo nel 3-5-2 per completare una mediana che vedrà poi Pjanic in cabina di regia e le due mezzali Cuadrado e Matuidi. In attacco intoccabile Cristiano Ronaldo, si profila un possibile ballottaggio fra Bernardeschi e Kean. Infine, Szczesny è sicuro fra i pali, anche perché uno degli infortunati è Perin.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Torino, ecco che Walter Mazzarri ha meno assenti ma comunque qualche problema in difesa, dove Moretti è squalificato e Djidji è infortunato, di conseguenza davanti a Sirigu ci dovrebbe essere spazio per Bremer, chiamato a completare la retroguardia a tre al fianco di Izzo e N’Koulou. Modulo 3-4-2-1, le notizie sono sicuramente migliori dal centrocampo in su, perché i granata ritrovano molti giocatori come ad esempio Baselli, Iago Falque e Zaza. Ecco dunque che alle spalle di Belotti, sicuro titolare come centravanti, proprio Baselli, Iago Falque e Zaza insieme a Berenguer sono in quattro per due maglie a disposizione. Un paio di nodi da sciogliere anche a centrocampo per mister Mazzarri: a destra il classico ballottaggio fra De Silvestri e Ola Aina, in mezzo dubbio Meitè-Lukic per affiancare Rincon, infine a sinistra ci sarà sicuramente Ansaldi.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Caceres, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Bentancur, Nicolussi, M. Pereira, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mandzukic, Perin, Alex Sandro, Douglas Costa, Dybala, Khedira.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Ola Aina, Lukic, Damascan, Parigini, Iago Falque, Millico, Zaza.

Squalificato: Moretti.

Indisponibile: Djidji.



