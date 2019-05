Probabili formazioni Liverpool Barcellona/ Quote: Klopp, dilemma in attacco

Liverpool Barcellona si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla semifinale di ritorno della Champions League 2018-2019 ad Anfield Road, dove si riparte dal 3-0 con cui i blaugrana hanno vinto la scorsa settimana. Questo ci dice naturalmente che la situazione di partenza è opposta per le due formazioni: Liverpool Barcellona vedrà i Reds alla ricerca di un’impresa storica, mentre i catalani partono da un nettissimo vantaggio e sanno che anche un solo gol basterebbe per gelare Anfield. Le occasioni nella partita di andata c’erano state, ma di certo Jurgen Klopp dovrà fare un miracolo sportivo. Tutto questo considerato, andare a valutare nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Liverpool Barcellona.

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Liverpool Barcellona, affidandoci alle quote proposte dall’agenzia Snai. Favoriti per la vittoria della partita di stasera i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,20. Si sale poi a 3,10 in caso di colpaccio del Barcellona e dunque di segno 2, infine il pareggio (segno X) varrebbe ben 3,85 volte la posta in palio per chi crederà nella divisione della posta.

Le probabili formazioni di Liverpool Barcellona sono caratterizzate da una domanda sportivamente drammatica per Jurgen Klopp: come posso rimontare tre gol ai catalani con l’attacco a pezzi? Il rischio è quello di vedere in campo solamente Sadio Mané, considerati i problemi di Momo Salah e Roberto Firmino. Ci sono dunque Origi e Shaqiri pronti a giocare da titolari e tra le possibili altre soluzioni c’è pure Wijnaldum come “falso nove”, ma di certo si tratterà di fare di necessità virtù. A centrocampo il problema si chiama Naby Keita, al momento ipotizziamo Henderson e Wijnaldum (se non verrà avanzato) da mezzali al fianco di Fabinho, naturalmente un’altra ipotesi prevederebbe il ripescaggio di Milner fra i titolari. In difesa si dovrebbe rivedere Alexander-Arnold, che giocherà come terzino destro scalzando Joe Gomez; dall’altra parte agirà Robertson, mentre i due centrali ancora una volta saranno Matip e Van Dijk a protezione del portiere brasiliano Alisson.

Le probabili formazioni di Liverpool Barcellona non dovrebbero darci sorprese circa le scelte di Ernesto Valverde. Come terzino destro potremmo vedere titolare Semedo, che potrebbe dunque rappresentare l’unica modifica rispetto alla squadra che ha vinto all’andata. Per il resto, davanti al portiere Ter Stegen vedremo nuovamente Lenglet ad affiancare Piqué nella coppia centrale, con Jordi Alba sulla corsia di sinistra. A centrocampo Arturo Vidal è nuovamente favorito su Arthur Melo per affiancare i due “intoccabili” della mediana blaugrana, cioè Busquets e Rakitic. Davanti, altre due certezze come è normale che sia quando hai a disposizione Leo Messi e il grande ex Luis Suarez, c’è poi un possibile ballottaggio tra Ousmane Dembélé e Coutinho, il quale tuttavia dovrebbe essere scelto ancora una volta da Valverde come esterno sinistro titolare per completare il tridente del Barcellona.

LIVERPOOL (4-3-3): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 5 Wijnaldum; 23 Shaqiri, 27 Origi, 10 Mané. All. Klopp.

A disposizione: 22 Mignolet, 12 Gomez, 6 Lovren, 7 Milner, 21 Oxlade-Chamberlain, 20 Lallana, 15 Sturridge.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Keita, Salah, Firmino.

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Busquets, 22 Vidal; 10 Messi, 9 Suarez, 7 Coutinho. All. Valverde.

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 8 Arthur, 21 Alena, 14 Malcom, 11 Dembélé.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha.



