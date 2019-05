Probabili formazioni Messico Italia U20/ Diretta tv, le scelte di Nicolato (Mondiali)

Si accenderà solo domani la sfida tra Messico e Italia U 20, sfida di esordio per gli azzurrini di mister Nicolato ai Mondiali di categoria che si accendono in Polonia: è tempo quindi di esaminare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Il calcio d’inizio come è noto è stato previsto per le ore 18.00 di domani 23 maggio 2019 al Gdynia Stadium e l’attesa è grande: la nostra nazionale infatti vuole bissare e supera il terzo posto ottenuto solo due anni fa per farlo occorre iniziare col piede giusto già da domani: ecco perché a Nicolato non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Messico Italia U20. Il banco di prova è importante soprattutto perché sappiamo ben poco della formazione del ct Ramirez. sarà quindi fondamentale scendere in campo al top della condizione mentale e fisica per non prendere sottogamba un potenziale avversario ostico. Andiamo quindi ad esaminare quali saranno le probabili formazioni di Messico Italia U20 che saranno in campo solo domani alle ore 18,00.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che per la partita tra Messico e Italia U 20 sarà prevista un’ampia copertura tv: la Rai infatti seguire in diretta tv sul canale Raisport la sfida degli azzurrini di Nicolato, offrendo nel contempo la diretta streaming video del match di esordio ai Mondiali U20 tramite il suo portale raisport.it. Non dimentichiamo infine che la piattaforma di Sky si è assicurata in esclusiva tutte le partite del torneo mondiali under 20. La diretta tv della sfida della nostra nazionale sarà quindi offerta dalle ore 18,00 al canale Sky Sport uno (201): la diretta streaming video del match verrà poi assicurata per tuti gli abbonati anche tramite la nota app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO ITALIA U 20

LE SCELTE DI NICOLATO

Per la prima sfida ai Mondiali Under 20 Nicolato chiaramente dovrebbe dare spazio solo ai suoi titolari per le probabili formazioni in di Messico Italia U 20, confermando nel contempo il 4-3-1-2 già visto poco tempo fa nella Elite league, l’ultima competizione della nostra nazionale prima di questo torneo Fifa. Ecco quindi che considerando la lista die convocati, non dovrebbe mancare tra io pali dal primo minuto Plizzari, eroe della finalina 2017, benchè Loria e Carnesecchi sono ben noti. in difesa attenzione a Buongiorno e Pellegrini ai lati al duo Gabbia-Bellanova, che si posizionerà dal primo minuto al centro del reparto. Per la mediana ecco che la cabina di regia dovrebbe essere il posto prediletto di Alberico, mentre Colpani e Frattesi dovrebbero fargli compagnia dal primo minuto ai lati. occhi puntati infine in attacco: sulla trequarti Nicolato dovrebbe scommettere su Capone, giocatore del Pescara, mentre per le due punte le maglie da titolari sono attese sulle spalle di Pinamonti, bomber del Frosinone e Scamacca.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari, Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini, Frattesi, Alberico, Colpani, Capone, Pinamonti, Scamacca. All. Nicolato.



