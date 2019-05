Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv: out anche Alessio Romagnoli (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Milan Bologna, il Monday Night nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: si gioca alle ore 20:30 di lunedì 6 maggio e si tratta di una partita delicata e vitale sopratutto per i rossoneri. Momento difficile per loro, perchè dopo la sconfitta sul campo del Torino sono scivolati al settimo posto in classifica e rischiano seriamente di mancare l’obiettivo Champions League, ma a questo punto anche di rimanere fuori dall’Europa. Serve una vittoria per rilanciarsi, ma a San Siro arriva un Bologna che con l’ex di turno Sinisa Mihajlovic ha svoltato, si presenta a questo appuntamento con 8 punti di vantaggio sull’Empoli e, dopo la preziosissima vittoria contro gli stessi toscani, sembra aver definitivamente blindato una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava davvero complicata. Andiamo dunque a leggere quali sono le potenziali scelte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Milan Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Bologna sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, per la precisione su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, con la possibilità per tutti gli abbonati di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

I DUBBI DI GATTUSO

Milan Bologna non inizia sotto una buona stella per Gattuso: squalificato Alessio Romagnoli, fuori dai giochi Calabria e anche Andrea Conti. Abate dunque dovrà fare il terzino destro, mentre in mezzo con Musacchio dovrebbe esserci Cristian Zapata che giocherebbe comunque anche in caso di difesa a tre. A sinistra va Ricardo Rodriguez, mentre il centrocampo dovrebbe rimanere invariato con Bakayoko schierato come perno centrale, Kessie mezzala d’assalto sul centrodestra e Paquetà, che ha recuperato bene dai problemi fisici, che invece agirà sull’altro versante del campo. Poche possibilità per Lucas Biglia, mentre nel tridente offensivo dovremmo rivedere Piatek dal primo minuto: scivola verso la panchina Cutrone, poco probabile la soluzione con il classe ’98 allargato a sinistra dove invece dovrebbe giocare Calhanoglu, con Suso che invece troverà la consueta maglia da esterno destro.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Anche Mihajlovic ha i suoi problemi, dovendo fare a meno di Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano che sono squalificati: dunque Calabresi si dovrebbe allargare a destra lasciando a Danilo e Lyanco il compito di proteggere centralmente il portiere Skorupski, a completare la difesa sarà Dijks regolarmente schierato a sinistra. In mezzo al campo Andrea Poli, che ha avuto una lunga e importante militanza nel Milan, sarà l’interno sulla destra al fianco del playmaker Pulgar, dall’altra parte ci sarà Dzemaili che ricopre un ruolo maggiormente offensivo e dovrà aiutare il reparto avanzato con la sua capacità di inserirsi senza palla. Orsolini e Nicola Sansone non dovrebbero avere troppi problemi nel conservare la loro maglia da titolari; per quanto riguarda il ruolo di prima punta, Palacio (per lui quasi un derby) rimane favorito sul paraguaiano Santander che però a sorpresa potrebbe essere schierato dal primo minuto.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu

A disposizione: 25 Reina, 90 An. Donnarumma, 93 Laxalt, 16 Bertolacci, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 11 Borini

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: A. Romagnoli

Indisponibili: A. Conti, Calabria, Bonaventura, Caldara

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 33 Calabresi, 4 Lyanco, 23 Danilo, 35 Dijks; 16 A. Poli, 5 Pulgar, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 24 Palacio, 10 N. Sansone

A disposizione: 1. A. Da Costa, 6 Paz, 18 Helander, 17 Donsah, 8 Nagy, 32 Svanberg, 11 Krejci, 20 Edera, 9 Santander, 22 Destro, 91 Falcinelli

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: I. Mbaye, R. Soriano

Indisponibili: Mattiello



© RIPRODUZIONE RISERVATA