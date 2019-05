Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote, Piatek torna titolare? (Serie A)

Milan Bologna si gioca alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro peri l posticipo che chiuderà la 35^ giornata di Serie A. Saranno pesanti i punti in palio per entrambe le formazioni: Milan Bologna infatti chiama i rossoneri a tornare alla vittoria dopo avere perso ultimamente parecchio terreno nella corsa alla prossima Champions League, attenzione però ai rossoblù felsinei che sono in grande forma e proveranno a mettere il sigillo sulla salvezza ormai vicina con una grande impresa anche al Meazza. Vediamo dunque adesso quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Bologna a poche ore dall’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote per il pronostico di Milan Bologna secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è considerato nettamente favorito e infatti varrebbe appena 1,67 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,70 in caso di pareggio e dunque di segno X, mentre un colpaccio da parte del Bologna ripagherebbe chi crede nel segno 2 ben 5,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

I DUBBI DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Bologna non sono arrivate negli ultimi giorni buone notizie per Gennaro Gattuso: squalificato Romagnoli, fuori dai giochi Calabria, Conti e nei giorni scorsi ecco l’ennesima brutta notizia per Caldara, che si è rotto il crociato. Abate dunque dovrà fare il terzino destro, mentre in mezzo con Musacchio dovrebbe esserci Zapata e Rodriguez andrà come al solito a sinistra, mentre il centrocampo dovrebbe rimanere invariato con Bakayoko schierato come perno centrale nonostante il caso dei giorni scorsi, Kessie mezzala d’assalto sul centrodestra e Paquetà, che ha recuperato bene dai problemi fisici. Poche possibilità per Lucas Biglia, mentre nel tridente offensivo dovremmo rivedere Piatek dal primo minuto, con panchina di nuovo in vista per Cutrone. Infine a sinistra dovrebbe giocare Calhanoglu, con Suso che invece troverà la consueta maglia da esterno destro.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Anche Mihajlovic ha i suoi problemi nello stilare le probabili formazioni per Milan Bologna, dovendo fare a meno di Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano che sono squalificati: dunque Calabresi dovrebbe giocare come terzino destro, lasciando Danilo e Lyanco a formare la coppia centrale davanti al portiere Skorupski, mentre a completare la difesa ci sarà Dijks, regolarmente schierato a sinistra. In mezzo al campo il grande ex Poli e Dzemaili saranno le due mezzali ai fianchi del regista Pulgar, dal momento che pur cambiando gli interpreti non ci saranno novità per quanto riguarda il modulo 4-3-3. Orsolini e Sansone dovrebbero conservare la loro maglia da titolari; per quanto riguarda il ruolo di prima punta, Palacio rimane favorito sul paraguaiano Santander e per il veterano argentino sarebbe una sorta di derby, ricordando magari un colpo di tacco di qualche anno fa…

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 17 Zapata, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 93 Laxalt, 16 Bertolacci, 21 Biglia, 4 Mauri, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 11 Borini.

Squalificati: Romagnoli.

Indisponibili: Conti, Calabria, Bonaventura, Caldara.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 33 Calabresi, 4 Lyanco, 23 Danilo, 35 Dijks; 16 Poli, 5 Pulgar, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 24 Palacio, 10 Sansone. All. Mihajlovic.

A disposizione: 1 Da Costa, 6 Paz, 18 Helander, 17 Donsah, 8 Nagy, 32 Svanberg, 11 Krejci, 20 Edera, 9 Santander, 22 Destro, 91 Falcinelli.

Squalificati: Mbaye, Soriano.

Indisponibili: Mattiello.



