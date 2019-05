Probabili formazioni Milan Frosinone/ Diretta tv, conferme per Gattuso (Serie A)

Si dovranno attendere le ore 18,00 di domani domenica 19 maggio 2019, perché si accenda a San Siro la sfida di Serie A tra Milan e Frosinone, match in programma per la 37^ giornata. Gli appassionati sono quindi impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo domani a Milano, ma va detto che, controllando la classifica, lo scontro forse vale poco per Baroni e i suoi. Non così per Gattuso che, complici alcuni infortunati, dovrà fare attenzione a stilare le probabili formazione di Milan Frosinone: con il successo rimediato al Franchi, il club rossonero ancora non dispera di raggiungere la Champions league per la prossima stagione, ma servirà senza dubbio prendere i tre punti messi in palio solo domani. Andiamo quindi a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Frosinone in diretta tv sarà disponibile sulla piattaforma Sky, per la precisioni sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 252. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Milan Frosinone è assai auspicabile che Gattuso confermi gli stessi 11 che bene hanno fatto nella precedente giornata di Serie A contro la Fiorentina. Ecco dunque che nel confermassimo 4-3-3 vedremo di fronte al solito Gigio Donnarumma, Musacchio e Romagnoli al centro del reparto, mentre ai lati ecco dal primo minuto Abate (ancora in pole su Conti) e Ricardo Rodriguez. Poche novità per i rossoneri pure in mediana: con Biglia ancora acciaccato sarà sempre Bakayoko il titolare in cabina di regia e al suo fianco vedremo dal primo minuto Calhanolglu e Kessie. Pure in attacco Gattuso non ci riserverà alcuna sorpresa nella 37^ giornata di Serie A: ecco quindi ancora una volta il terzetto composto da Suso, Piatek e Borini, pur con alternative pronte in panchina.

LE SCELTE DI BARONI

In questo turno della Serie A Baroni ritrova tra i pali Sportiello, una volta scontata ls squalifica rimediata contro il Sassuolo: davanti al numero 1 verrà confermato il 3-5-2 come modulo per le probabili formazioni di Milan Frosinone. Ecco dunque che in difesa vedremo dal primo minuto Goldaniga, Ariaudo e Brighenti, pur con Capuano a disposizione dalla panchina. Nella mediana a cinque poi lo stesso allenatore dei canarini ha le idee ben chiare: Cassata, Sammarco e Valzania saranno i titolari al centro del reparto, mentre toccherà al duo Paganini-Beghetto agire ai lati pure dal primo minuto. Per l’attacco ecco che scalpita Pinamonti, che quindi potrebbe essere in campo domani dal primo minuto in coppia con Ciano, benchè Ciofani rimanga a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 68 Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 20 Abate; 10 Calhanoglu, 14 Bakayoko, 79 Kessiè; 11 Borini, 19 Piatek, 8 Suso. All. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportiello; 23 Brighenti, 15 Ariaudo, 6 Goldaniga; 33 Beghetto, 21 Sammarco, 24 Cassata, 16 Valzania, 7 Paganini; 89 Pinamonti, 28 Ciano All. Baroni



© RIPRODUZIONE RISERVATA