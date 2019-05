Probabili formazioni Milan Frosinone/ Quote, Paganini in dubbio (Serie A)

Si accende oggi alle ore 18,00 la sfida della 37^ giornata di Serie A a San Siro tra Milan e Frosinone ed è arrivato quindi il momento di considerare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del match. Giunti infatti alla penultima giornata del primo campionato italiano i tre punti messi in palio fanno davvero gola, specie a Gattuso che dovrà ponderare bene le sue scelte per le probabili formazioni di Milan Frosinone se è ancora intenzionato a raggiungere in passa per la Champions League della prossima stagione. Non registra invece ormai alcun obbiettivo invece il club di Marco Baroni, che di certo verrà retrocesso in cadetteria tra pochi giorni: i canarini però vorranno chiudere al meglio questa stagione mettendo in campo a San Siro una prestazione di primo livello contro una big, e dimenticare pure l’ultimo KO subito contro l’udinese solo pochi giorni fa. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Frosinone.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare le probabili formazioni di Milan Frosinone facciamo il punto anche sul pronostico di questo match di Serie A, che sorride proprio ai padroni di casa questa sera a San Siro. Ecco che pure il portale snai nell’1×2 ha fissato la vittoria del Milan a 1,13 contro il più elevato 20,00 assegnato al successo del Frosinone, mentre il pareggio è stato poi quotato a 8,50.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE

LE MOSSE DI GATTUSO

Facendo conto degli attaccanti e dell’importanza del match di questa sera, non ci sorprese che Gattuso voglia confermare a San Siro gli stessi undici che erano stati protagonisti al Franchi settimana scorsa contro la Fiorentina visto pure il successo strappato. Ecco quindi che nello 4-3-3 del tecnico rossonero non vi saranno grandi novità e pure i vari ballottaggi paiono già decisi. Ecco quindi che per le probabili formazioni di Milan Frosinone, Gattuso affiancherà sempre Musacchio a Romagnoli al centro della difesa, completata poi da Ricardo Rodriguez e Abate (pur con Conti in panchina) e il solito Gigio Donnarumma ovviamente questo tra i pali. In mediana puoi anche nella 37^ giornata di Serier A mancherà Paquetà: sarà quindi pronto Calhanoglu a fare da mezz’ala con Kessié mentre Bakayoko sarà in cabina di regia. nell’attacco del Milan le maglie poi sono consegnate da tempo: saranno Borini e Suso a fare da esterni di reparto, mentre Piatek è il titolare in prima punta, benchè sia a digiuno di gol da diverso tempo.

LE SCELTE DI BARONI

Per le probabili formazioni di Milan Frosinone ecco che Baroni non si discosterà dal solito 3-5-2 come modulo di partenza, dove farà il suo ritorno pure Sportiello tra i pali, una svolta smaltita la squalifica. Saranno altri grande certezze per il tecnico dei canarini poi anche negli altri reparti dello schieramento. In difesa infatti vedremo dal primo minuto Goldaniga, Ariaudo e Brighenti, pur con Capuano sempre a disposizione in panchina. Per la mediana 5 poi le maglie paiono già consegnate: al centro non mancheranno Cassata, Sammarco e Valzania, mentre ai lati dovremmo vedere in campo dal primo minuto Beghetto e Paganini (ma con questo leggermente acciaccato e quindi dato in ballottaggio con Zampano). Non vi sono più grandi dubbi per Barioni pure in attacco, dove verrà confermato dal primo minuto Pinamonti (già titolare contro l’Udinese pochi giorni fa): al fianco dell’ex talento dell’Inter si giocano il posto Ciano e Ciofani.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma: 68 Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 20 Abate; 10 Calhanoglu, 14 Bakayoko, 79 Kessié; 11 Borini, 19 Piatek, 8 Suso all. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportiello; 23 brighenti, 15 Ariaudo, 6 Goldaniga; 33 Beghetto, 16 Valzania, 21 Sammarco, 24 Cassata; 7 Paganini; 89 Pinamonti, 28 Ciano, All. Baroni



