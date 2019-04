Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv, ancora molti dubbi (Coppa Italia)

Milan Lazio si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che riparte dal pareggio per 0-0 ottenuto nella partita d’andata. Questo significa che di partenza avremo un quadro di grande incertezza fra le due formazioni: Milan Lazio è indecifrabile sotto molti aspetti. I biancocelesti sono reduci da una clamorosa sconfitta casalinga contro il Chievo, ma pure il Milan dal derby in poi ha vinto una sola volta in campionato. Dunque per entrambe le parti sembra auspicabile mettersi alle spalle cosa è successo di recente per giocarsi liberamente le possibilità in Coppa Italia: tutto questo premesso, vediamo cosa ci dicono alla vigilia della partita le probabili formazioni di Milan Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Lazio sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa che la partita di Coppa Italia a San Siro sarà visibile gratuitamente anche in diretta streaming video per chi non potesse mettersi davanti a un televisore: in questo caso, dovrete usufruire del servizio garantito da Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio emergono diversi dubbi ancora aperti per entrambi gli allenatori. Gennaro Gattuso ha indisponibile il solo Bonaventura e di conseguenza ha dubbi soprattutto tecnico-tattici. Il modulo più probabile è il 4-3-3, il che vorrebbe dire Cutrone ancora una volta costretto a partire dalla panchina in favore dell’assetto con Suso e Calhanoglu ai fianchi di Piatek. In mediana Gattuso punta ad avere la mediana che aveva garantito una bella serie di risultati prima del derby, dunque si punta su Kessie, Bakayoko e Paquetà titolari, anche se sul brasiliano c’è ancora qualche margine di dubbio e potrebbe di conseguenza scendere in campo dal primo minuto Borini. In difesa il ballottaggio aperto è quello tra Musacchio e Zapata per affiancare capitan Romagnoli nella coppia centrale, ma c’è il dubbio pure tra il portiere di Coppa, Reina, e Donnarumma. I due terzini saranno invece Calabria a destra e Rodriguez a sinistra.

LE SCELTE DI INZAGHI

Diversi nodi da sciogliere anche per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Milan Lazio, anche perché è probabile che ci siano delle novità fra i biancocelesti dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Chievo. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 e in difesa, considerata pure la squalifica di Radu, dovremmo avere titolari Strakosha in porta e poi il terzetto formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos, anche se quest’ultimo è ancora in ballottaggio con Wallace. Nella folta mediana a cinque Romulo potrebbe avere la meglio su Marusic come esterno destro, a sinistra ci sarà Lulic mentre in mezzo dovrebbero agire Milinkovic-Savic (che deve riscattarsi dopo l’espulsione di sabato), Leiva in cabina di regia e Luis Alberto, che sembra favorito su Parolo. Infine il tandem d’attacco vedrà sicuramente titolare Immobile, mentre l’ormai classico dubbio tra Correa e Caicedo potrebbe vedere favorito il primo.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, C. Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Castillejo, Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Marusic, Patric, Wallace, Badelj, Cataldi, Jordao, Parolo, Neto, Caicedo.

Squalificati: Radu.

Indisponibili: Lukaku, Berisha.



