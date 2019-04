Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote, qualche dubbio per Gattuso (Coppa Italia)

Analizzando le probabili formazioni di Milan Lazio parliamo della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018-2019: alle ore 20:45 di mercoledì 24 aprile si riparte dallo 0-0 con cui le due squadre avevano pareggiato ormai due mesi fa. E’ lo stesso risultato dell’andata dello scorso anno, sia pure a campi invertiti: era poi finita con un altro pareggio a reti bianche e i rossoneri in finale ai rigori. Il Milan, che nel frattempo ha vinto lo spareggio per il quarto posto in campionato (curiosamente con un rigore) va a caccia di quella che sarebbe la sua terza finale negli ultimi quattro anni, mentre la Lazio sarebbe alla terza in cinque stagioni: per una volta le due squadre non farebbero i conti con la Juventus, cosa che – visto come sono andati i precedenti – potrebbe aumentare le possibilità di titolo. Ora però dobbiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, e dunque leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Milan Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

In Milan Lazio la squadra favorita per il passaggio del turno è quella rossonera: lo si vede dal fatto che la quota per il segno 1, come indicato dall’agenzia di scommesse Snai, vale 2,60 volte la somma messa sul piatto contro gli altri valori, ovvero il segno X che regola il pareggio, e che vi permetterebbe di vincere una cifra corrispondente a 3,20 volte la puntata, e il segno 2 sul quale scommettere per l’affermazione dei biancocelesti, che porta in dote una somma pari a 2,80 volte quello che avrete giocato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE SCELTE DI GATTUSO

Milan Lazio dovrebbe prevedere il solito 4-3-3 per Gennaro Gattuso, anche se bisogna capire con quali giocatori scenderà in campo la squadra rossonera: Alessio Romagnoli ha pienamente recuperato e dunque sarà in campo con Musacchio al suo fianco, sugli esterni invece le scelte del tecnico dovrebbero prevedere Calabria e Ricardo Rodriguez. A centrocampo si apre il ballottaggio tra il grande ex Lucas Biglia e Bakayoko, la sensazione è che il francese possa nuovamente avere la preferenza di Gattuso e così la mediana a tre del Milan sarà quella consueta, visto che Kessie si prenderà la maglia da mezzala destra e Paquetà, se sarà risposte concrete dal punto di vista della condizione fisica, agirà dall’altra parte del campo. Con il forfait del brasiliano farà un passo indietro Calhanoglu, altrimenti scelto per essere l’esterno del tridente; dall’altra parte sicuro del posto Suso con Piatek in mezzo, meno possibilità invece per Castillejo che eventualmente potrà entrare a partita in corso, come fatto domenica a Parma quando ha trovato anche il gol.

I DUBBI DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi il dubbio è sostanzialmente uno solo: ballottaggio tra Bastos e Wallace che potrebbero anche giocare insieme se a rimanere in panchina fosse invece Luiz Felipe (oltre a Patric, che ha giocato sabato in campionato), con l’ex Acerbi che naturalmente comanderà la linea davanti a Strakosha e Stefan Radu che si ferma per squalifica. A centrocampo Lucas Leiva sarà il perno centrale attorno al quale graviteranno Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, sicuri titolari anche perchè squalificati per la prossima partita di campionato; lo spagnolo potrebbe anche avanzare il proprio raggio d’azione se Joaquin Correa andrà in panchina, altrimenti l’ex di Sampdoria e Siviglia sarà schierato come partner offensivo di Immobile. Sulle corsie laterali le scelte dovrebbero essere già scritte, anche perchè Valon Berisha e Jordan Lukaku sono ai box: a destra vedremo Marusic che è favorito su Romulo, dall’altra parte come sempre sarà capitan Lulic ad iniziare la sfida.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 35 Plizzari, 12 A. Conti, 20 Abate, 13 Caldara, 17 C. Zapata, 93 Laxalt, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 11 Borini

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Bonaventura

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 13 Wallace; 77 Marusic, 10 Luis Alberto, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 11 J. Correa, 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 27 Romulo, 32 Cataldi, 16 Parolo, 25 Badelj, 66 Bruno Jordao, 14 Durmisi, 30 Pedro Neto, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: S. Radu

Indisponibili: Va. Berisha, J. Lukaku



© RIPRODUZIONE RISERVATA