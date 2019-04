Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote, solo titolari per Gasperini (Serie A)

Si chiuderà solo oggi lunedì 22 aprile la 33^ giornata di Serie A con il posticipo tra Napoli e Atalanta, previsto al San Paolo alle ore 20.30, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. La sfida infatti è ben particolare e se la Dea e Gasperini hanno ancora molto da giocarsi in stagione non così i campani. Ecco quindi che per disegnare le probabili formazioni di Napoli Atalanta Ancelotti potrebbe venir tentato di optare per un certo turnover: eliminati dall’Europa league e con nessun altro obbiettivo che il secondo posto in graduatoria, il tecnico campano potrebbe quindi fare qualche esperimento interessante. Non così la compagine nerazzurra, dove l’allenatore di Grugliasco, punterà solo sui suoi uomini in forma, specie dopo i due 0-0 di fila raccolti in campionato, l’ultimo contro l’Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Napoli Atalanta diamo un occhio pure al pronostico fissato alla vigilia, che risulta anche piuttosto aperto, viste le diverse motivazioni e stati di forma dei due club. il portale snai però è ben chiaro nel fissare le quote dell’1×2: il successo dei campani è stato dato a 1,95, contro il più elevato 3,80 fissato per la Dea, mentre il pareggio vale 3,60.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Come detto prima Ancelotti potrebbe essere tentato a un certo turnover per disegnare le probabili formazioni di Napoli e Atalanta, e pure invece optare solo per i titolari per riscattarsi agli occhi del pubblico di casa dopo l’eliminazione contro l’Arsenal con una bella prova. Unendo le due esigenze e confermando il solito 4-4-2 ecco che tra i pali vedremo dal primo minuto Meret, con di fronte il titolarissimo Koulibaly assieme a Maksimovic, mentre ai lati si giocano le maglie da titolari Malcuit e Mario Rui, pur con Hysaj a disposizione. Per la mediana ecco spazio dal primo minuto per Ounas e Verdi: in questo modo al centro troveremo dal primo minuto Fabian Ruiz in coppia con Zielinski. Pare invece confermato titolare Insigne pur dopo i fischi che ha ricevuto al San Paolo nella partita di Europa league: con lui uno tra Milik e Mertens con la maglia da titolare.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sarà invece 11 titolare per la Dea, dove Gasperini punterà ancora sul 3-4-1-2 come modulo di partenza e dove saranno ben pochi i ballottaggi che si aprono alla vigilia del fischio d’inizio. Con Gollini che supera Berisha tra in pali, in difesa vedremo ancora una volta Palomino con Masiello e Mancini, visto che Toloi è ancora fermo in infermeria. Sulla mediana le maglie da titolari cadranno quindi sulle spalle di Freuler e De Roon, con Castagne e Hateboer chiamati a coprire le fasce, anche se sulla sinistra reclama spazio dal primo minuto Gosens (già titolare contro l’Empoli). Per quanto riguarda l’attacco, Gasperini poi chiederà di stringere i denti a Ilicic per fare da sostegno alle due punte titolari, ovvero il Papu Gomez e Zapata: se lo sloveno non dovesse farcela è pronto dalla panchina Pasalic.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Makisimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 11 Ounas, 8 F. Ruiz, 20 Zielinski, 9 Verdi; 24 Insigne, 99 Milik All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 6 Palomino, 23 Mancini, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 21 Castagne; I72 licic; 10 Gomez, 91 Zapata All Gasperini



