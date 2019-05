Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Diretta tv, Younes dal primo minuto? (Serie A)

Si accenderà solo domani sera alle ore 20,30 tra le mura del San Paolo la sfida per la 35^ giornata di Serie A tra Napoli e Cagliari di cui esamineremo con cura le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Di fatto Ancelotti e Maran si approcciano allo scontro diretto con animi differenti: gli azzurri infatti non hanno molto più da chiedere alla stagione e il tecnico potrebbe di nuovo a lasciarsi andare a qualche esperimento. Ben più concentrati saranno invece i sardi che devono vendicare il KO raccolto con la Roma: i rossoblu poi sono ormai certi di rimanere nel primo campionato italiano ma qualsiasi maggior piazzamento dell’attuale 11^ posizione sarà buona cosa per il finale di stagione. Andiamo quindi a controllare quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli e Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo ora a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A tra Napoli e Cagliari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Uno (201) Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251. Sarà quindi garantita ma solo per gli abbonati al servizio, la diretta streaming video del match della 35^ giornata, tramite la nota app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Come detto prima, Ancelotti e il Napoli si approcciano alla sfida senza particolari obbiettivi e il tecnico potrebbe quindi venir tentato da qualche ballottaggio in più del solito. Va però detto che dopo la panchina osservata contro il Frosinone, dovremmo rivedere tra i pali Alex Meret: di fronte in difesa quindi le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Koulibaly e Luperto al centro e sul duo Malcuit-Ghoulam ai lati, benchè rimangano a disposizione dalla panchina Hysaj e Mario Rui. In mediana però Ancelotti pare avere le idee chiare e vedremo allora in campo dal primo minuto i soliti Callejon, Ruiz e Zielinski: la novità è quindi il possibile inserimento sulle fasce di Younes che quindi innescherebbe il duo offensivo composto da Mertens e Milik.

LE SCELTE DI MARAN

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo studiato da Rolando Maran per il Cagliari, dove si accendono pure diversi ballottaggi alla vigilia della 35^ giornata. Ecco quindi che già in attacco è duello aperto tra Cerri e Joao Pedro per fare coppia in attacco col bomber Pavoletti, questo titolare confermatissimo: sarà quindi Birsa ad agire sulla trequarti come al solito. Per la mediana a 3 domani al San Paolo ci sarà quindi spazio dal primo minuto per Ionita, Cigarini e Barella ma dalla panchina scalpitano in cerca di maggiore spazio Padoin e Faragò. Pure in difesa Maran non dovrebbe riservarci grandi novità per il reparto a 4 posto di fronte a Cragno: al centro i titolari saranno Pisacane e Ceppitell, mentre Pellegrini e Cacciatore faranno da esterni ma attenzione a Srna, a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 13 Luperto, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 20 Zielinski, 8 Ruiz, 34 Younes; 99 Milik, 14 Mertens All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 8 Cigarini, 21 Ionita, 18 Barella: 14 Birsa; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti All. Maran



