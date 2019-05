Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Quote, solo certezze per Maran (Serie A)

Sarà Napoli Cagliari la sfida serale della domenica 5 maggio, dedicata alla 35^ giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 tra le mura del San Paolo. Giunti quindi a poche ore dal fischio d’inizio è tempo di considerare vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni: Ancelotti e Maran infatti approdano a questo incontro con esigenze ben diverse. Gli azzurri hanno infatti ancor ben poco da chiedere a questa stagione e complice qualche acciaccato di purtroppo è assai probabile che il tecnico dei campani voglia un po’ rimescolare le carte rispetto all’11 che siamo abituati a vedere, magari confermando chi si è comportato bene contro il Frosinone come Younes. Diverso l’atteggiamento di Maran nel disegnare le probabili formazioni di Napoli Cagliari: il tecnico rossoblu dovrà mandare in campo solo gli uomini più in forma a sua disposizione. Andiamo quindi a controllare da vicino quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le probabili formazioni di Napoli Cagliari vediamo che cosa ci riserva il pronostico stilato alla vigilia del fischio d’inizio, ben favorevole alla compagine campana. La sfida pare già decisa e pure la snai dando le quotazioni per l’1×2 conferma il successo azzurro, valutato pure a 1,28, contro il più elevato 10,00 fissato per i sardi: il pareggio invece paga la posta a 5,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Pur confermando il 4-4-2 come modulo di partenza per le probabili formazioni di Napoli Cagliari, ecco che Ancelotti potrebbe riservarci qualche novità rispetto ai soliti titolari. Ecco quindi che già in difesa, di fronte a Meret di nuovo in campo dal primo minuto, potrebbe farsi vedere anche Albiol al centro del reparto assieme a Koulibaly, anche se Luperto rimane il primo nome in lizza per Ancelotti. Sono poi ballottaggi aperti per coprire le fasce esterne del reparto arretrato. con Malcuit e Ghoulam ancora in lotta con Hysaj e Mario Rui per le maglie da titolari. Per la mediana invece ecco che i titolari questa sera al San Paolo dovrebbero essere Fabian Ruiz e Zielinski: toccherà quindi a Callejon e Younes agire sull’estreno visto che Allan è ancora acciaccato. Le mosse del tecnico degli azzurri sono però ben chiare in attacco: con Insigne fermo in infermeria (ma protagonista nel mercato), le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Milik e Mertens.

LE SCELTE DI MARAN

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di partenza per Rolando Maran, confermato in questi giorni sulla panchina del Cagliari e con merito: per la sfida di questa sera della Serie A poi il tecnico rossoblu ha le idee ben chiare su a chi consegnare le maglie da titolari. Ecco che in difesa non dubitano della loro titolarità Pisacane e Ceppitelli, come pure il duo Cacciatore-Pellegrini, adibiti ai lati del reparto, guidato tra i pali dal numero 1 di riferimento dei rossoblu Cragno. In mediana vi sarà spazio dal primo minuto per Faragò, Cigarini e Ionita, ma non scordiamo la presenza di Padoin, dalla panchina. Il vero dubbio di Maran quindi per la 35^ giornata di Serie A riguarda solo le condizioni di Joao Pedro, che ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia in settimana. Senza il numero 10 è però pronto Birsa per far compagnia a Pavoletti in attacco, una solida certezza in casa rossoblu: sulla tre quarti ecco fare presenza Nicolò Barella .

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 8 F Ruiz, 20 Zielinski, 34 Younes; 99 Milik, 14 Mertens. All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 24 Faragò, 8 Cigarini, 21 Ionita;: 18 Barella; 10 J Pedro, 30 Pavoletti. All. Maran



