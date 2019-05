Sarà solo domani, domenica 19 maggio 20108 alle ore 20,30 il fischio d’inizio del big match tra Napoli e Inter, atteso nella 37^ giornata del campionato di Serie A. Vedendo la classifica notiamo subito che la posta in palio oggi è ben poca cosa, ma non per questo sia Ancelotti che Spalletti non si affideranno ai loro uomini migliori per fissare le probabili formazioni di Napoli Inter. Il prestigio di questo scontro diretto in terra campana è infatti troppo alto: eppure entrambi i tecnici dovranno fare attenzione a qualche assente di troppo per questa 37^ giornata. Ecco infatti che proprio nei giorni scorsi si è fermato in casa campana pure Insigne, per un guaio muscolare, mentre il tecnico neroverde dovrà rinunciare a Politano, che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Ma andiamo a vedere ora quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Inter in diretta tv sarà disponibile sulla piattaforma Sky, per la precisioni sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 252. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Inter Ancelotti non si discosterà dal classico 4-4-2 ma dovremmo vedere meno esperimenti, visti già contro la Spal (come l’ingresso del giovane della primavera campana Gaetano): saranno quindi i soliti titolari che saranno in campo al San Paolo, al netto ovviamente dell’infermeria. Confermato dunque Meret tra i pali, dovremmo vedere domani dal primo minuto al centro della difesa Albiol e Koulibaly, mentre ai lati ci sarà spazio per Ghoulam e Hysaj, benchè rimangano ben vivi i ballottaggi con Malcuit e Mario Rui. In mediana vi sarà poi spazio per Fabian Ruiz e Allan al centro, mentre ai lati ecco Zielinki e Callejon, benche siano possibili soluzioni differenti. In attacco poi non dovremmo vedere domani né Mertens e né Insigne: potrebbe quindi essere Younes ad affiancare Milik dal primo minuto al San Paolo.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Napoli Inter, Spalletti dovrebbe fare qualche cambiamento rispetto al solito 11, ma va detto che nella 37^ giornata di campionato ritrova almeno Brozovic e D’Ambrosio, che hanno finalmente smaltito la squalifica del giudice sportivo. Ecco quindi che nella difesa a 4 posta di fronte ad Handanovic, mancherà De Vrij, ma ci sarà Miranda a far coppia con Skriniar al centro: ai lati ecco dal primo minuto Asamoah e D’Ambrosio. Per la mediana 2 dell’Inter scalpitano quindi Brozovic e Gagliardini, ma con Vecino sempre a disposizione della panchina: di fronte a loro ecco poi Nainggolan, come al solito sulla trequarti. In attacco come detto, mancherà Politano: spazio quindi a Candreva a far coppia con Perisic (in doppietta poco fa contro il Chievo), con Icardi che dovrebbe vincere il ballottaggio da prima punta con Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 31 Ghoulam, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 8 F Ruiz, 5 Allan, 7 Callejon; 99 Milik, 34 Younes All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic, 18 Asamoah, 37 Skriniar, 23 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 44 Perisic, 14 Nainggolan, 87 Candreva; 9 Icardi All. Spalletti



