Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote, torna Candreva dal 1^ minuto (Serie A)

Big match della 37^ giornata di Serie A sarà la partita tra Napoli e Inter attesa questa sera al San Paolo alle ore 20,30 e di cui ora andremo a vedere le probabili formazioni. La posta in gioco infatti oggi pare valere solo per Spalletti, ma non per questo Ancelotti ha studiato con meno cura le sue mosse per le probabili formazioni di Napoli Inter. Gli azzurri certo hanno ancora poco da chiedere a questa stagione ma l’avversario è di primo livello e sarà l’ultima partita in casa della stagione 2018-2019. Non meno motivato però saranno i nerazzurri che pure arrivato alla sfida dopo il 2-0 segnato contro il Chievo pochi giorni fa. Spalletti infatti si gioca il tutto per tuto per un pass della Champions league a fine campionato. Andiamo quindi a esaminare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le probabili formazioni di Napoli Inter vediamo pure che cosa ci dice il pronostico per questo atteso match della Serie A, che complice il fattore campo, sorride sia di poco alla compagine azzurra. Il portale di scommesse snai infatti nell’1×2 consegna al Napoli la quotazione di 2.50 contro il più elevato 2.75 fissato per il successo dell’Inter: il pareggio invece paga la posta a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Inter Ancelotti dovrebbe sia confermare il solito 4-4-2 che pure i soliti titolari: contro una big non è certo il caso di rischiare benché ormai non vi siano più obiettivi per il club azzurro a fine stagione. I ballottaggi dell’ultimo minuto però non mancheranno specie in difesa: confermato Meret tra in pali come pure il duo al centro del reparto con Albiol e Koulibakly, ecco che sulle fasce si giocano la maglia titolare sul 50:50 Malcuit-Hysaj e Ghoulam-Mario Rui (benchè questo abbia deciso pure l’ultimo scontro di campionato per i campani). Ecco che in mediana vi sarà poi spazio per Allan e Fabian Ruiz al centro, mentre ai lati le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Zielinski e Callejon: è quindi in attacco che si concentrano i maggiori dubbi di Ancelotti. Insigne si è fermato per un nuovo guaio muscolare mentre Mertens non appare ancora al top della condizione: potrebbe essere quindi Younes ad affiancare Milik in punta, se il belga non dovesse farcela.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sarà invece il classico 4-2-3-1 il modulo di partenza di Spalletti, che pure deve fare i conti con l’assenza di Politano, fermo in infermeria per la distorsione della caviglia: il tecnico nerazzurro però ha già pronta la soluzione. Oltre al consueto ballottaggio tra Lautaro Martinez e Icardi per il ruolo di prima punta, in attacco la maglia numero 16 verrà oggi sostituita da Candreva che quindi farebbe coppia con Perisic come estreno di reparto: non dimentichiamo poi Nainggolan che si posizionerà sulla tre quarti, alle spalle del primo bomber. Pochi i dubbi poi per il resto dello schieramento nerazzurro, visto che pure Brozovic torna a disposizione. Proprio il numero 77 sarà quindi titolare in mediana assieme a Gagliardini, mentre in difesa le maglie sono già state consegnata e Miranda e Skriniar al centro e al duo D’Ambrosio-Asamoah che occuperà le fasce. Al San Paolo ovviamente non potrà mancare Handanovic, fedele tra i pali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 31 Ghoulam, 26 Koulibaly, 23 Albiol, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 8 F Ruiz, 5 Allan, 7 Callejon; 99 Milik, 34 Younes All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic, 18 Asamoah, 37 Skriniar, 23 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliadini, 77 Brozovic; 44 Perisic, 14 Nainggolan, 87 Candreva; 9 Icardi All. Spalletti



