Probabili formazioni Roma Cagliari/ Diretta tv, Ranieri in emergenza (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Roma Cagliari studiamo le scelte dei due allenatori per la partita che, sabato 27 aprile alle ore 18:00, è valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi continuano a inseguire l’obiettivo quarto posto: il pareggio di San Siro contro l’Inter è stato positivo ma ha impedito di operare il sorpasso ai danni del Milan, dunque la squadra di Claudio Ranieri (ex di questa partita) resta in sesta posizione e con la necessità di vincere per continuare a sperare (dovendo stare attenti a non perdere il posto in Europa League). Il Cagliari sembrava in flessione ma con un colpo di reni importante ha centrato la salvezza: mancano di fatto 3 punti per archiviarla matematicamente ma intanto, grazie al successo di misura contro il Frosinone, Rolando Maran ha raggiunto quota 40 agganciando la Fiorentina, un risultato che fino a qualche settimana fa pareva impensabile. Senza più obiettivi, gli isolani proveranno comunque a giocarsela nel tentativo di chiudere in bellezza la stagione; vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, analizzando le probabili formazioni di Roma Cagliari.

Claudio Ranieri deve fare i conti con due squalifiche importanti: Cristante e Zaniolo salteranno Roma Cagliari e, vista l’indisponibilità di De Rossi, ci sono problemi a centrocampo per il tecnico che dunque dovrebbe optare per un 4-4-2 nel quale Perotti e Cengiz Under si giocano la maglia di esterno destro, con la conferma di El Shaarawy dall’altra parte e Lorenzo Pellegrini che scala in mediana. Modulo che in fase di spinta diventerà di fatto un 4-2-3-1 o anche un 4-2-4, con le due ali che andranno a supportare l’operato di Dzeko e Schick schierati davanti; in difesa si dovrebbe rivedere Manolas che tornerà a comporre la consueta coppia centrale davanti a Fazio, in porta Mirante insidia nuovamente Olsen mentre Florenzi è l’unico terzino destro a disposizione (sono sempre ai box sia Karsdorp che Santon) e dunque sarà sicuramente in campo, dall’altra parte invece spazio come sempre a Kolarov che sta concludendo un’altra stagione ampiamente positiva con la maglia giallorossa.

Maran deve rinunciare a Cacciatore e Faragò (oltre a Lucas Castro): dunque il terzino destro uscirà dal ballottaggio tra Pisacane e Srna, il primo lascerebbe una maglia da titolare al centro con Klavan favorito su Romagna per affiancare Ceppitelli. In porta andrà Cragno, a sinistra il grande ex Luca Pellegrini è in vantaggio su Lykogiannis e Padoin; centrocampo nel quale torna Barella che ha scontato il turno di squalifica, il giovane della nazionale prenderà posto sul centrodestra al fianco del playmaker Cigarini, mentre Ionita agirà sull’altro versante del campo. Da valutare invece la composizione del reparto offensivo: in teoria dovrebbe prevedere Birsa a supporto di Pavoletti e Joao Pedro ma, visto che ormai la salvezza è stata archiviata positivamente, potrebbero trovare spazio dal primo minuto giocatori come Cerri e Despodov, lo stesso discorso può essere fatto a centrocampo con Deiola e Bradaric che vanno alla ricerca di una posizione nell’undici titolare.

ROMA (4-4-2): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 17 Cengiz Under, 7 Lo. Pellegrini, 42 Nzonzi, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko, 14 Schick

A disposizione: 1 Olsen, 63 Fuzato, 15 Marcano, 5 Juan Jesus, 8 Perotti, 19 Coric, 53 Riccardi, 27 Pastore, 34 J. Kluivert

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Cristante, Zaniolo

Indisponibili: Karsdorp, Santon, De Rossi

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 19 Pisacane, 15 Klavan, 23 Ceppitelli, 3 Lu. Pellegrini; 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita; 14 Birsa; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti

A disposizione: 1 Rafael A., 16 Aresti, 33 Srna, 26 Leverbe, 56 Romagna, 22 Lykogiannis, 27 Deiola, 6 Bradaric, 17 Oliva, 9 Cerri, 32 Despodov, 77 Thereau

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: Faragò

Indisponibili: Cacciatore, Castro



