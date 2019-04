Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote, Schick e Dzeko insieme? (Serie A)

Roma Cagliari si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico per un anticipo della 34^ giornata di Serie A che assume valore diverso per le due formazioni. Roma Cagliari è infatti una partita da non sbagliare per i giallorossi di Claudio Ranieri, che devono sfruttare questo turno sulla carta favorevole per vincere e rafforzare la propria posizione nella corsa alla Champions League dopo il pareggio contro l’Inter. Il Cagliari invece giunge a Roma con la serenità di chi, dopo il successo contro il Frosinone, ha ormai di fatto in tasca la salvezza e adesso punta a chiudere l’anno dando altre soddisfazioni ai propri tifosi. Andiamo allora a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo vediamo anche che cosa ci dice il pronostico per Roma Cagliari. Classifica e motivazioni dicono che il segno 1 per una vittoria della Roma è favorito, proposto ad esempio da Snai a quota 1,47. Si sale poi già di parecchio in caso di pareggio, perché il segno X è quotato a 4,25, infine una clamorosa vittoria esterna da parte del Cagliari all’Olimpico varrebbe 7,00 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE MOSSE DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Roma Cagliari emerge un lungo elenco di assenze per Claudio Ranieri, perché agli infortunati De Rossi, Karsdorp e Santon si aggiungono anche le squalifiche di Zaniolo e Cristante che ovviamente creano problemi a centrocampo. La Roma dunque potrebbe schierarsi con un 4-4-2 che vedrebbe Lorenzo Pellegrini nella coppia in mediana con Nzonzi, Under ed El Shaarawy esterni entrambi con spiccate caratteristiche offensive ma che dovranno stare attenti pure in fase di copertura e in attacco a quel punto la coppia Schick-Dzeko, anche se va tenuto conto di Kluivert e Perotti, che puntano anch’essi a una maglia da titolare. In difesa c’è cauta fiducia per Manolas, ma naturalmente sono pronti Juan Jesus e Marcano per sostituirlo e affiancare Fazio nel cuore della difesa, con Florenzi e Kolarov esterni e Mirante ormai titolare in porta.

LE SCELTE DI MARAN

Parlando delle probabili formazioni di Roma Cagliari, Rolando Maran sta un po’ meglio quanto ad assenze, ma deve comunque fare a meno dello squalificato Faragò più gli indisponibili Castro e Klavan. I sardi dovrebbero proporre un 4-3-2-1 con Joao Pedro e Birsa in appoggio alla prima punta Pavoletti, anche se è possibile pure l’avanzamento di Barella sulla trequarti sacrificando Birsa e inserendo Padoin in posizione più arretrata. Gli altri due terzi del centrocampo sono invece definiti, perché ci saranno dal primo minuto Cigarini e Ionita. Buone notizie in difesa, dove Pisacane rientra al fianco di Ceppitelli e ci sarà pure Luca Pellegrini, che vivrà una partita speciale con la “sua” Roma in qualità di terzino sinistro. A destra invece ballottaggio Cacciatore-Srna, infine in porta Cragno, che potrebbe essere nel mirino dei giallorossi per la prossima stagione.

IL TABELLINO

ROMA (4-4-2): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Under, Nzonzi, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko. All. Ranieri.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Marcano, Juan Jesus, Perotti, Coric, Pastore, Riccardi, Kluivert.

Squalificati: Zaniolo, Cristante.

Indisponibili: De Rossi, Karsdorp, Santon.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti. All. Maran.

A disposizione: Rafael, Srna, Leverbe, Lykogiannis, Romagna, Padoin, Bradaric, Deiola, Oliva, Cerri, Thereau, Despodov.

Squalificati: Faragò.

Indisponibili: Castro, Klavan.



