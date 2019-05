Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote, Ranieri ritrova De Rossi (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 20,30 allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Juventus, big match della 36^ giornata di Serie A: è tempo quindi di esplorare quali saranno le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni. Ranieri e Allegri infatti approderanno a tale incontro con animi e obbiettivi molto diversi, ma chiaramente nessuno dei due vuole arrivare impreparato e per disegnare disegnare le probabili formazioni di Roma Juventus faranno affidamento solo ai proprio uomini più in forma. Se però alla vigilia del turno Ranieri ritrova persino Florenzi e De Rossi dopo gli ultimi infortuni, ecco che Allegri dovrà fare la conta degli assenti, affatto pochi. Poco male per la Vecchia Signora, che con lo scudetto in bacheca, giocherà solo per la gloria in questo finale di stagione. Andiamo quindi ad esaminare ora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Juventus vediamo che cosa ci può dire il pronostico alla vigilia del big match, dall’esito molto incerto. Considerando però fattore campo e stato di forma ecco che la Lupa ha chance di vincere oggi, pur al termine di un incontro combattuto. La snai conferma l’ipotesi e nell’1×2 il successo della Roma viene dato a 2,50 contro l’appena superiore 2,75 fissato per la Juventus, mentre il pari è stato quotato a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

LE MOSSE DI RANIERI

Come annunciato prima, per la 36^ giornata Ranieri ritrova nomi preziosi per il suo 4-2-3-1 come quelli di Florenzi e De Rossi, che pure dovrebbero essere titolari questa sera all’Olimpico. Ecco quindi che in difesa il numero 24 presenzierà dal primo minuto in coppia con Kolarov a guardia delle corsie esterne, mentre al centro le maglie da titolari verranno consegnate a Manolas e Fazio con Mirante fedele tra i pali. Di fronte al reparto arretrato fa il suo grande ritorno il Capitano De Rossi, in coppia con Cristante: sarà quindi Pellegrini a fare da trequartista per lanciare l’attacco. In avanti le speranze di gol della Roma sono affidate alla prima punta Edin Dzeko: attenzione però pure a Zaniolo ed El Shaarawy, esterni del tridente.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Roma Juventus Allegri invece dovrà fare attenzione a gestire i suoi, visto che non sono pochi gli assenti, tra infortunati e pure squalificati dal giudice sportivo, come Federico Bernardeschi. Ecco quindi che potrebbe essere il 4-4-2 il modulo di riferimento del tecnico per stasera, che però dovrà chiamare diversi giovani per riempire la panchina. Partendo dalla difesa ecco che i titolare tra i pali sarà naturalmente Szczesny, mentre avanti al polacco vedremo dal primo minuto in campo Bonucci e Chiellini: toccherà quindi al duo Cancelo-Spinazzola guardare le fasce del reparto, benchè dalla panchina scalpiti anche De Sciglio. In mediana nel reparto a 4 vediamo che al centro non mancheranno Pjanic e Matuidi: ai lati le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Caudrado ed Emre Can ma nel caso in cui il numero 23 non dovesse farcela Allegri potrebbe far avanzare Spinazzola in mediana e mettere in difesa De Sciglio. Pure in attacco il tecnico bianconero ed è di fronte a dubbi: confermato Cristiano Ronaldo, è infatti duello tra Dybala e Kean per la seconda maglia, ma entrambi i giocatori non sono al top della condizione.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 11 Kolarov, 20 Fazio, 44 Manolas, 24 Florenzi; 16 De Rossi, 4 Cristante; 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 22 Zaniolo; 9 Dzeko. All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 2 Spinazzola, 3 Chiellini, 18 Bonucci, 20 Cancelo; 23 E Can, 14 Matuidi, 5 Pjanic, 16 Cuadrado; 7 C Ronaldo, 18 Kean All. Allegri



