Probabili Formazioni Sassuolo Roma/ Diretta tv, Pellegrini in dubbio (Serie A)

Sarà solo domani, sabato 18 maggio alle ore 20.30 che si accenderà la sfida per la 37^ giornata di Serie A tra Sassuolo e Roma, di cui ora andremo ad esaminare da vicino le probabili formazioni. Già sulla carta infatti il match si annuncia come speciale, specie per la compagine giallorossa, che ha ancora parecchia carne al fuoco per questo finale di stagione. Grazie al successo ottenuto a spese della Juventus solo pochi giorni fa, la squadra di Ranieri è tornata in lotta per un posto in Europa, ma l’obbiettivo finale rimane la Champions league: servirà quindi la vittoria domani sera al Mapei Stadium e lo stesso tecnico dovrà fare attenzione a stilare le probabili formazioni di Sassuolo Roma. non vanno sottovalutate infatti i tanti casi dubbi che si accendono a Trigoria, non ultimo l’infortunio muscolare rimediato settimana scorsa da Pellegrini, che potrebbe lasciarlo fermo in infermeria a lungo. Andiamo quindi ad esplorare da vicino quali saranno le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima però di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni Sassuolo Roma, ricordiamo che la sfida non sarà trasmessa in diretta tv: l’unica possibilità per seguire la partita è quella di DAZN, la piattaforma che richiede il pagamento di una quota per l’abbonamento e che permette la visione in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è anche la soluzione della smart tv, abilitata e con collegamento a internet per installare DAZN o collegare l’apparecchio tramite Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per le probabili formazioni di Sassuolo Roma, ecco che De Zerbi per il suo Sassuolo dovrebbe dare fiducia al 4-3-3 come modulo, di partenza, dove però mancherà per forza di cose Bourabia, fermato dal giudice sportivo. Ecco quindi che nel terzetto al centro del campo dovrebbero indossare le maglie da titolari Sensi, Magnanelli e Duncan, ma non dimentichiamo Locatelli, che scalpita dalla panchina. Pure in attacco si accendono un paio di ballottaggi e solo Berardi pare sicuro della sua titolarità: con lui dovrebbero comunque esserci Babacar e Boga, ma dalla panca rimangono a disposizione Matri e Djuricic (oltre a Peluso, il cui ingresso però determinerebbe il passaggio al 3-5-2). Non vi sono invece grandi dubbi per le maglie titolari dal consegnare in difesa, dove sarà Consigli a farsi trovare pronto tra i pali: ecco quindi spazio al duo centrale con Ferrari e Demiral, mentre Lirola e Rogerio agiranno dal primo minuto ai lati.

LE SCELTE DI RANIERI

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di rifermento per Ranieri, che pure come detto, dovrà grande attenzione a qualche acciaccato di troppo. In difesa comunque le maglie appaiono confermate, sia tra i pali con Mirante, che nel reparto a 4, occupato da Florenzi, Manoplas, Fazio e Kolarov. Qualche attenzione in più merita la mediana: qui il partente De Rossi dovrebbe fare coppia con Cristante (pur con Nzonzi a disposizione), mentre sulla tre quarti l’infortunato Pellegrini farà spazio a Pastore (o Perotti). In attacco saranno invece solide certezze per Ranieri che si affiderà a Dzeko come prima punta e il duo El Shaarawy-Zaniolo sull’esterno del reparto offensivo.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 Ferrari, 3 Demiral, 6 Rogerio; 12 Sensi, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 Berardi, 30 Babacar, 20 Boga All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi. 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 16 De Rossi; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Ranieri.



