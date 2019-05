Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote, De Rossi titolare al Mapei? (Serie A)

Nell’analisi delle probabili formazioni di Sassuolo Roma parliamo della partita che si gioca alle ore 20:30 di sabato 18 maggio, uno degli anticipi nella 37^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: un’altra occasione che i neroverdi hanno per tornare a vincere, riscattare la beffarda sconfitta subita a Torino e mettere altri punti in cascina in un torneo nel quale si sono salvati con largo anticipo, ma non sono mai riusciti a inserirsi nella corsa per le posizioni europee. Partita invece fondamentale per la Roma, che avendo battuto la Juventus lotta ancora per un posto in Champions League ma è al sesto posto: vincendo oggi aggancerebbe momentaneamente l’Atalanta ma rischia comunque di rimanere fuori perchè parte da una posizione di svantaggio, e potrebbe “maledire” quel pareggio incredibile a Marassi (ma ha anche rischiato di perdere contro il Genoa). Si tratta di vincere le ultime due partite e sperare; vediamo allora quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio al Mapei Stadium, leggendo in maniera più approfondita le loro scelte nelle probabili formazioni di Sassuolo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sassuolo Roma sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il favore del pronostico va ovviamente ai giallorossi, che hanno un valore di 1,45 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la loro vittoria. Il segno 1 per il successo interno degli emiliani vale invece 6,25 volte quanto investito; siamo a 4,75 volte la puntata per il segno X, che è quello sul quale dovrete scommettere se pensate che la partita terminerà in parità.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE SCELTE DI DE ZERBI

Per Sassuolo Roma Roberto De Zerbi perde Bourabia per squalifica, e non ha a disposizione Magnani: anche per questo motivo si potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, con Demiral e Gian Marco Ferrari davanti a Consigli (a scapito di Peluso) e le corsie che verranno occupate da Lirola e Rogério. A centrocampo il posto di Bourabia dovrebbe prenderlo Sensi: l’ex del Cesena partirà sul centrodestra ma di fatto sarà il vero regista della squadra, con Magnanelli schierato invece come perno centrale a fare da frangiflutti. Duncan dovrebbe completare il reparto ma viene insidiato da Locatelli, con il quale De Zerbi potrebbe aprire ad una mediana di qualità e con giocatori votati all’impostazione; nel tridente offensivo si dovrebbe rivedere Domenico Berardi, il ballottaggio riguarda Babacar, Boga e Djuricic con quest’ultimo che potrebbe anche strappare la maglia al senegalese come punta centrale, oppure eventualmente giocare da esterno a sinistra.

I DUBBI DI RANIERI

L’ex Lorenzo Pellegrini va verso il forfait in Sassuolo Roma: problemi muscolari e dunque si candida Pastore, che potrebbe avere un posto sulla trequarti alle spalle di Dzeko, stretto tra Zaniolo e El Shaarawy ma con un Cengiz Under in crescita che potrebbe avere la maglia a destra. Il grande punto di domanda è De Rossi: due partite prima dell’addio ai giallorossi, Claudio Ranieri potrebbe decidere di farlo giocare titolare anche oggi ma è più probabile che invece gli dia la passerella al Tardini, dunque per la gara di Reggio Emilia il favorito resta Nzonzi che giocherà al fianco di Cristante. La difesa non cambia: Florenzi, in gol contro la Juventus, sarà il terzino destro mentre Kolarov correrà sull’altra corsia, la coppia centrale come sempre sarà formata da Manolas e Fazio. Il portiere ancora una volta sarà Mirante, che ha definitivamente rubato il posto a Olsen e ha dimostrato di esserselo meritato sabato scorso, tenendo a galla la Roma nel primo tempo contro i campioni d’Italia.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 3 Demiral, 31 G. Ferrari, 6 Rogério, 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 30 Babacar, 20 Boga

A disposizione: 79 Pegolo, 28 Satalino, 98 Adjapong, 5 Lemos, 17 Sernicola, 99 Brignola, 19 Odgaard, 9 Djuricic, 10 Matri, 34 F. Di Francesco

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Bourabia

Indisponibili: Magnani, Sensi, Peluso

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Nzonzi; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 1 Olsen, 2 Karsdorp, 15 Marcano, 18 Santon, 19 Coric, 16 De Rossi, 8 Perotti, 17 Cengiz Under, 7 Lo. Pellegrini, 34 J. Kluivert, 14 Schick

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: –

Indisponibili: – 44 Manolas



© RIPRODUZIONE RISERVATA