Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte degli allenatori (35^ giornata)

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori in questo fine settimana per disputare la 35^ giornata ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame pure le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di serie A che vedremo in campo in questo 4-5 maggio. Benché il titolo italiano sia già stato assegnato, non sono pochi i verdetti che ancora devono essere fissati al termine di questa appassionante stagione: con tre punti pesantissimi in palio, saranno concessi ben pochi errori e leggerezze ai vari allenatori impegnati a stilare le probabili formazioni di Serie A di questo turno. Gli scontri messi in calendario sono poi parecchio interessanti: disputato nel corso dell’anticipo del venerdi il Derby della Mole tra Juventus e Torino, la giornata di sabato verrà allietata infatti dalle sfide Chievo-Spal e Udinese-Inter. Sarà poi un programma ancor più ricco per la giornata di domenica: dopo il lunch match tra Empoli e Fiorentina, alle ore 15.00 avranno luogo Lazio-Atalanta, Parma-Sampdoria, e Sassuolo-Frosinone, mentre saranno i posticipi serali di Genoa-Roma e Napoli-Cagliari a chiudere il calendario, in attesa del posticipo del lunedi con Milan-Bologna. Andiamo ora ad esaminare da vicino quali saranno le scelte dei vari tecnici per le probabili formazioni di Serie A della 35^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPAL

Per la sfida al Bentegodi, i gialloblu dovrebbero puntare sul 4-3-1-2 come modulo di partenza dove troveranno spazio dal primo minuto Meggiorini e Stepinksi in attacco. Sarà a due punte pure il reparto offensivo degli estensi, che però faranno affidamento dal primo minuto su Floccari e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Per le probabili formazioni di Serie A della 35^ giornata si fa infuocato il duello tra Lautaro Martinez e Iardi per la maglia da titolare in attacco: in ogni caso alle loro spalle Spalletti confermerà Politano e Perisic. Sarà invece il 3-5-2 lo schieramento tipo dei friulani, con l’attacco nelle mani di Lasagna e Pussetto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA

Problemi in infermeria per Andreazzoli, che si presenta al Castellani a ranghi ben ridotti: sarà 3-5-2 il modulo di partenza dei toscani con Fairas e Caputo in avanti. Montella invece per la Viola dovrebbe scommettere sul 4-3-36 come modulo e sul trittico Chiesa-Muriel-Mirallas per il reparto offensivo della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno Inzaghi dovrebbe ritrovare dal primo minuto Luis Alberto, che sarà quindi titolare a centrocampo assieme a Marusic, Leiva, Parolo e Romulo. Sarà invece una mediana 4 per la Dea con i soliti titolari confermati Hateboer, Freuler, De Roon e Castagne.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

E’ emergenza assenze al Tardini: D’Aversa dovrà fare a meno di Ceravolo e Gagliolo oltre ai lungo degenti Grassiu, Biabiany e Inglese e pure Giampaolo dovrà porre rimedio alle mancanze di Ramirez, Sala e Tonelli, questi fermati dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FROSINONE

Senza Peluso, fermato dal giudice sportivo nella 35^ giornata di Serie A, la difesa a 4 del Sassuolo vedrà dal primo minuto in campo per la Serie A Lirola, Demiral, Ferrari e Rogerio. Non vi sono invece problemi nel settore arretrato per il tecnico del Frosinone, che nella difesa a 3 punterà tutto su Goldaniga, Ariaudo e Capuano.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Si accendo i diversi ballottaggi in casa ligure per il posticipo al Marassi: il dubbio più importante arriva dall’attacco dove Lapadula cerca spazio al fianco di Kouamè dal primo minuto. Non ci sono invece grandi ballottaggi per Ranieri che in avanti farà affidamento a Dzeko, accompagnato sull’esterno da El Shaarawy dal rientrante Zaniolo, considerando che Kluivert è out per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno Ancelotti potrebbe pure riservarci qualche ballottaggio extra o qualche mossa a sorpresa. Non così Maran che invece punterà solo sui soliti titolari, in primis Pavoletti e Joao Pedro, posto in attacco davanti a Birsa.



