Questo fine settimana del 11 e 12 maggio si accenderà la 36^ giornata del primo campionato italiano, ed è quindi arrivato il momento di fissare la nostra attenzione pure sulle mosse dei tecnici, impegnati a stilare le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo tra poco. Prima però diamo uno sguardo anche al programma di questo intensissimo turno, il 17^ del ritorno, considerato che non ci sarà alcun anticipo in questo fine settimana ma ben due posticipi del lunedi e quindi le sfide Bologna-Parma e Inter-Chievo. Si partirà quindi già forte in questo sabato 11 maggio quando saranno previsti tre incontri e in particolare pure la sfida al Franchi alle ore 20,30 tra Fiorentina e Milan, decisiva per le ambizioni di Champions dei rossoneri. Saranno invece 5 le sfide che avranno luogo domenica 12 maggio: si partirà alle ore 12,30 con l’incontro Torino-Sassuolo e si chiuderà alle ore 20.30 col big match all’Olimpico tra Roma e Juventus. E’ tempo però ora di prendere in esame le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A di questo fine settimana chi saranno gli irrinunciabili?:

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Emergenza in difesa per Gasperini che pur dopo l’ultimo trionfo con la Lazio, in questo fine settimana dovrà fare a meno di Masiello e Mancini, fermati dal giudice sportivo, oltre che del solito Toloi, confinato in infermeria. Parecchi assenti si segnalano pure tra le file dei grifoni, ma Prandelli ha già pronto il pieno B.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Per le probabili formazioni di Serie A Inzaghi non dovrebbe rinunciare al suo 3-5-3 più che collaudato, dove in attacco saranno i titolari Correa e Immobile, pure con Caicedo sempre a disposizione dalla panchina. Sarà un attacco a due punte pure per i sardi, con Pavoletti e Cerri dal primo minuto in campo, supportati alle spalle di joao Pedro, visto che Ionita è confinato in tribuna

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

In casa rossonera, i dubbi di Gattuso si accentrano in mediana. Con Biglia infortunato e i ben noti screzi con Bakayoko, l’unica alternativa in cabina di regia rimane Jose Mauri: in campo ecco poi Kessie e l’acciaccato Calhanoglu. Pure Montella dovrà fare a meno di Veretout, squalificato: ecco quindi come titolari per la viola Gerson, Edimilson e Benassi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Nella 36^ giornata di Serie A Mazzarri rinuncerà a Rincon, squalificato: ecco quindi che nel reparto a 4 vedremo come titolari Meite e Lukic, oltre a De Silvestri e Ansaldi. Sarà invece mediana a 5 per i neroverdi, e qui De Zerbi consegnerà le maglie a Locatelli, Magnanelli e Sensi, oltre che Lirola e Rogerio, usati questi come esterni di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE UDINESE

Per le probabili formazioni di Serie A la prima novità in casa dei canarini ci arriva dalla difesa con l’inserimento di Bardi tra i pali, complice l’assenza per squalifica di Sportiello. Sarà invece Musso il titolare in porta per i friulani, che in difesa poi si affideranno a un reparto a tre composto da De Maio, Nuytinck e Samir.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI

Anche nella 36^ giornata di campionato Giampaolo non può fare a meno del suo bomber Fabio Quagliarella, che sarà quindi titolare in attacco al fianco di Defrel e supportato dalla trequarti da Ramirez (pur insidiato da Saponara). Sarà poi un attacco a due punte pure quello dei toscani, che invece faranno affidamento su Faris e Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL NAPOLI

Grandi certezze per Semplici nella sfida al Mazza: confermato il 3-5-2 e pure il duo in attacco composto da Petagna e Floccari. Ci attendiamo invece qualche novità in più da Ancelotti: ecco quindi i ballottaggi sulle fasce in difesa e pure in mediana, dove spicca il duello tra Younes e Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Per il big match Allegri ha da fare i conti con fin troppi infortunati: il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-4-2 dove in attacco troveranno posto Cristiano Ronaldo e Kean, unici rimasti fuori dall’infermeria. Conta invece una panchina più ampia Ranieri, che pure spera di ritrovare dal primo minuto il capitano Daniele De Rossi.



