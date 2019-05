Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori nella 37^ giornata

Siamo oramai agli sgoccioli di questa stagione 2018-2019 del primo campionato italiano e già questo fine settimana verranno disputati i match della 37^ e penultima giornata: ecco quindi quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. I punti messi in palio oggi infatti saranno ben preziosi e alcuni scontri di questo weekend si annunciano ben delicati. Ad esempio la sfida salvezza tra Udinese e Spal con cui si aprirà il turno sabato 18 maggio alle ore 15,00: il big match per gli anticipi sarà poi Sassuolo-Roma previsto alle ore 20,30. Ancor più interessante sarà il programma della domenica, che andrà dal lunch match delle ore 12.30 tra Chievo e Sampdoria alle due sfida serali delle 20,30 Juventus-Atalanta e Napoli-Inter, senza dimenticare il posticipo del lunedi tra Lazio e Bologna. Andiamo ora a analizzare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A della 37^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

Per la sfida salvezza Tudor confermerà il 3-5-2 come modulo di partenza e pur il duo in attacco composto da Okaka e Pussetto, pur con Lasagna sempre a disposizione dalla panchina. Sarà 3-5-2 pure il modulo di riferimento per gli estensi, che però in attacco non potranno fare a meno di Floccari e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Per le probabili formazioni di Serie A Prandelli non può fare a meno del 4-3-1-2 che in attacco ancora una volta vedrà dal primo minuto Kouame: al suo fianco dovremmo poi vedere dal primo minuto uno tra Lapadula e Sanabria. Per la squadra di Maran occhio a Pavoletti e Joao Pedro, titolari confermati come pure Birsa, collocato alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Nella 37^ giornata di Serie A Ranieri dovrebbe fare a meno di Pellegrini, fermo per un infortunio: ecco pronti quindi Pastore e Perotti a contendersi il suo ruolo di trequartista, alle spalle di Dzeko prima punta. Sarà invece tridente offensivo per il Sassuolo, dove De Zerbi consegnerà le maglie a Berardi, Boga e Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SAMPDORIA

Si attende in campo Pellisser dal primo minuto per la sua ultima uscita al Bentegodi coi colori gialloblu, magari al fianco di Meggiorini e con Vignato sulla tre quarti. A rispondere ai colpi del veterano ecco una difesa a 4 per i liguri di Giampaolo, con Sala, Ferrari, Colley e Murru titolari di fronte ad Audero.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO

Per le probabili formazioni di Serie A Andreazzoli punterà sul 3-5-2 e quindi una difesa composta da Veseli, Silvestre e Dell’Orco per proteggere lo specchio di Dragowski dall’attacco granata. Risponderà quindi Mazzarri che in questo turno non rinuncerà a Belotti in ottima forma, accompagnato da Berenguer e Baselli (pur con Iago Falque a disposizione)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FIORENTINA

In questo turno di campionato D’aversa dovrà fare a meno di Rigoni e Bruno Alves, fermati dal giudice sportivo: assenze certe anche per Montella che vedrà il suo regista Veretout ancora confinato in tribuna.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE

Sia Gattuso che Baroni hanno le idee ben chiare: il tecnico rossonero, ancor privato di Paquetà confermerà gli 11 visti con la Fiorentina e pure l’allenatore dei canarini opterà per solide certezze, come Sportiello, che tornerà tra i pali avendo smaltita la squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

La Dea dovrà gestire l’impegno in Coppa Italia con la Lazio e pure Allegri farà fatica a fissare le probabili formazioni di Serie A visto gli assenti: dove possibile però nessuno dei due allenatori rinunceranno ai soliti titolari.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Al San Paolo Spalletti perde Politano per un problema alla caviglia ma ritrova Brozovic e D’Ambrosio smaltita la squalifica. Nessun ritorno a disposizione per Ancelotti che pure potrebbe dover fare a meno di Insigne e Mertens, affatto al top della condizione negli ultimi giorni.



