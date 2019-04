Probabili formazioni Serie A/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (34^ giornata)

La Serie A vive la sua 32^ giornata, il massimo campionato torna in campo per un nuovo turno, sempre più vicino al gran finale. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle otto partite che si giocheranno tra sabato 27 e domenica 28 aprile, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie A in questa trentaquattresima giornata del massimo campionato che sarà poi completata da altri due posticipi lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI

Nel Bologna Dijks e Santander rientrano dalle rispettive squalifiche: il terzino sinistro potrebbe essere titolare, mentre in attacco Sinisa Mihajlovic sembra intenzionato a confermare Palacio riferimento avanzato con Sansone, Soriano e Orsolini alle sue spalle. Infine a centrocampo si rinnova il duello tra Dzemaili e Poli per affiancare Pulgar. Emergenza per l’Empoli: si è fermato anche Maietta, in difesa potrebbe essere confermato titolare Nikolaou, a sinistra ecco invece il ballottaggio tra Pasqual e Rasmussen. Infine, in avanti dovremmo vedere Caputo unica punta, assistito da Krunic sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Nella Roma spiccano le assenze per squalifica di Zaniolo e Cristante: in mezzo al campo ecco Lorenzo Pellegrini con Nzonzi, sulle fasce ci saranno Under ed El Shaarawy in un possibile 4-4-2 che vedrebbe Schick fare coppia con Dzeko, mentre in difesa è pronto Juan Jesus. Buone notizie per il Cagliari: tornano a disposizione Luca Pellegrini, Pisacane e Barella, tutti loro dovrebbero essere titolari. Anche Cacciatore è tornato in gruppo e sarà dunque in ballottaggio con Srna come terzino destro, mentre è squalificato Faragò. In attacco dovremmo vedere Birsa e Joao Pedro in appoggio al centravanti Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Il dubbio Brozovic tiene banco in casa Inter e verrà sciolto in extremis, i dubbi di Luciano Spalletti si concentrano dunque in mediana, dove sono in ballo pure Vecino, Gagliardini e Borja Valero. L’altro grande dubbio in casa nerazzurra è naturalmente quello tra Lautaro Martinez e Icardi al centro dell’attacco. Nella Juventus sono invece le condizioni di Chiellini al centro dell’attenzione, per il resto a centrocampo Emre Can è favorito su Bentancur per affiancare Pjanic e Matuidi, mentre Cuadrado dovrebbe completare il tridente d’attacco con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI

Squalificato Ciano, nell’attacco del Frosinone dovremmo dunque vedere titolare la coppia Pinamonti-Ciofani. Recuperabile Cassata, che si gioca una maglia a centrocampo con Chibsah, mentre in difesa Ariaudo affiancherà Goldaniga e Capuano, dal momento che Salamon è infortunato. Carlo Ancelotti invece ha problemi in difesa e di conseguenza potrebbe anche lanciare Luperto come centrale al fianco di Koulibaly, mentre fra i pali potrebbe tornare Meret. In attacco i soliti dubbi, stavolta potrebbe partire dalla panchina Milik.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PARMA

Il Chievo ormai retrocesso dà spazio ai giovani: potrebbero essere titolari anche stavolta Vignato, Leris e Semper. Per il mister Domenico Di Carlo sono due i dubbi principali: in difesa ci sono Andreolli e Cesar in lotta per un posto, in regia ecco invece Dioussè in ballottaggio con Rigoni. Nel Parma Roberto D’Aversa potrebbe scegliere di partenza il 5-3-2, a meno che butti subito nella mischia Siligardi. Scozzarella è invece insidiato da Stulac come regista, Kucka e Barillà saranno gli altri titolari del centrocampo. In attacco ecco infine Gervinho in coppia con Ceravolo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL GENOA

Squalificato Cionek, nella difesa della Spal potrebbe ritrovare posto Felipe insieme a Vicari e Bonifazi. Un dubbio a centrocampo per Leonardo Semplici, con Murgia e Schiattarella che si contendono la maglia da regista. In attacco Floccari favorito su Antenucci e Paloschi come partner di Petagna. Nel Genoa è squalificato Veloso, ma tornano Pandev e Biraschi: il macedone è favorito su Sanabria per affiancare Kouamé in attacco, mentre il difensore potrebbe completare la retroguardia a tre con Romero e Criscito. A centrocampo ecco invece Bessa in ballottaggio con Rolon, altro nodo da sciogliere per Cesare Prandelli.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Nella difesa della Sampdoria potrebbe esserci Colley al fianco di Andersen, con Bereszynski e Sala ancora una volta in ballottaggio come terzino destro. Si rinnovano poi anche i classici ballottaggi in attacco, cioè Gabbiadini-Defrel per affiancare Quagliarella e Ramirez-Saponara sulla trequarti. Sarà rivoluzione nella Lazio perché sono squalificati Milinkovic Savic e Luis Alberto, inoltre è fermo Radu per un problema alla caviglia. Simone Inzaghi ritrova Lucas Leiva, che potrebbe essere affiancato da Parolo e Cataldi. In attacco Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Squalificati Baselli e Zaza, Walter Mazzarri dovrebbe affidarsi ad Ansaldi e Berenguer per assistere Belotti nell’attacco del Torino. Per il resto un solo dubbio fra i granata, quello tra De Silvestri e Ola Aina come esterno destro di centrocampo. Nel Milan, Gennaro Gattuso punta ad utilizzare Paquetà fin dal primo minuto; un ballottaggio tra Conti e Abate come terzino destro, in attacco invece Castillejo insidia Suso per completare il tridente con Piatek e Calhanoglu – se il turco fosse arretrato a centrocampo, ecco infine Borini per completare il reparto offensivo.



