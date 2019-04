Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori (34^ giornata)

Il secondo campionato italiano scende in campo questo lunedì 22 aprile subito dopo le festività pasquali: è tempo quindi di considerare le mosse dei vari tecnici per le probabili formazioni di Serie B che vedremo in campo nella 34^ giornata. Prima però serve un chiarimento sul particolare programma di incontri che vivremo in questo turno. Infatti tutte le nove partite previste verranno disputate solo nella giornata di oggi, senza anticipi o posticipi messi in calendario, visto che già il prossimo 26 aprile la cadetteria sarà in campo. Andiamo allora ad esaminare da vicino le scelte dei vari allenatori per le probabili formazioni di Serie B per la 34^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BENEVENTO

Per la sfida casalinga contro gli stregoni il Verona si affiderà a una mediana tre composta nuovamente da Faraoni, Gustafsson e Zaccagni, benché Henderson cerchi spazio. Sarà centrocampo a tre anche per i giallorossi con le maglie da titolari sulle spalle di Bandinelli, Viola e Del Pinto.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SALERNITANA

Le rondinelle non portano fare a meno nelle probabili formazioni di Serie B di puntare nuovamente tutto sul duo Torregrossa-Donnarumma, rimasto poi a digiuno nella partita contro il Livorno del turno precedente. Sarà invece Djuiricic il fulcro dell’attacco granata, visto che il bomber è pure in un grande momento di forma.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

I bianconeri in casa potrebbe affidarsi di nuovo al 4-3-1-2 dove però mancheranno Addae e Ninkovic, squalificati nel precedente turno. Sarà invece 3-5-2 il modulo di riferimento del lagunari che davanti si affideranno a Di Mariano e Bocalon.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PESCARA

I falconi dovrebbero scendere in campo ancora con una difesa a 4 posta di fronte a Piscitelli, che verrà composta da Pachonik, Suagher, Kresic e Pezzi. Nel confronto sarà difesa a 4 anche per i delfini con Fiorillo tra i pali e dove troveranno posto dal primo minuto Del Grosso, Bettella (per sostituire Scognamiglio squalificato), Perrotta e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Per le probabili formazioni di Serie B i granata puniranno tutto sulla coppia in attacco Moncini-Diaw, pur con Scappini a disposizione: in risposta ci sarà una difesa a 3 della Cremonese, composta da Caracciolo, Claiton e Terranova, con Agazzi tra i pali, recuperato dall’acciacco.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SPEZIA

I brutti dovrebbero scendere in campo oggi con il 4-4-2 con la coppia Embalo-Tutino titolare in attacco. Sarà invece tridente offensivo per i liguri con dal primo minuto Da Cruz, Galabinov e Okereke, questi ultimi due in gol contro l’Ascoli pochi giorni fa.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA LIVORNO

Pur dopo l’ultimo KO i satanelli dovrebbero confermare il 3-5-2 con Tonucci, Billong e Ranieri in difesa davanti a Leali. Sarà 3-5-2 anche per gli amaranto, che però di fronte al numero 1 Zima si affideranno a Boben, Di Gennaro e Gonnelli.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA

Per la 34^ giornata i siciliani faranno affidamento a Murawski, Fiordilino e Haas in mediana, pure con Pirrello a disposizione dalla panchina. I patavini saranno in campo con un centrocampo a 3 con le maglie da titolari affidate a Pulzetti, Calvano e Lollo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LECCE

Gli umbri giocheranno in casa con 4-3-1-2 dove però non figure Sgarbi, fermato dal giudice sportivo nella precedente giornata di Serie B. Anche i giallorossi conteranno un assente certo in difesa ovvero Lucioni, che ha rimediato un doppio giallo nella parta contro il Carpi, pochi giorni fa.



