Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori (38^ giornata)

Si accende oggi sabato 11 maggio la 38^ e ultima giornata della stagione regolare della cadetteria ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame pure quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B che ammireremo in campo oggi. Sono infatti ancora tanti i verdetti da fissare per i prossimi play out e play off del secondo campionato italiano e ai tecnici non sarà concesso alcun errore nel fissare lo schieramento iniziale. A rendere poi il tutto ancor più decisivo la scelta della contemporaneità, ormai ben nota, per l’ultimo turno del campionato. Oggi infatti tutti 9 incontri previsti per la 38^ giornata avranno inizio alle ore 15,00. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di serie B per questo sabato.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BENEVENTO

Per il Brescia, già promosso in serie A, ecco lo schieramento tipo al Rigamonti fissato sul 4-3-1-2: sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza degli stregoni, che in attacco faranno affidamento su Armenteros, Insigne e Coda.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B, i falconi dovrebbero confermare il 4-3-3 con una mediana composta quindi dal primo minuto da Coulibaly, Pasciuti e Crociata, visto che Sabbione è stato fermato dal giudice sportivo. Sarà un centrocampo a 5 per i lagunari, dove le maglie da titolare saranno sulle spalle di Di Mariano, Schiavone, Besea, Segre e St. Clair.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ASCOLI

Nella 38^ giornata i rossoblu saranno in campo col 3-5-2 dove in difesa, di fronte a Cordaz ritroveranno posto Curado, Vaisanen e Marchizza: sarà invece uno schieramento a 4 per la difesa dei bianconeri, con le maglie titolari consegnate a D’Elia, Valentino, Padella e Laverone, con Lanni ovviamente tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B occhi puntati sul 4-3-2-1 del Lecce, dove saranno La Mantia e, alle sue spalle Falco e Mancosu, i titolari più che confermati in attacco. Risponderà una difesa a 4 per lo Spezia, dove sarà Lamanna a proteggere da ultimo lo specchio. I liguri poi faranno affidamento sui due centrali Capradossi e Terzi, mentre toccherà a Augello e Vignali agire sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LIVORNO

Nell’ultima giornata saranno confermati per il tridente offensivo dei patavini Baraye, e Pulzetti, a gol nella precedente giornata contro il Benevento: con loro poi figurerà Capello, visto che Bonazzoli è squalificato. Pure Breda dovrebbe confermare i suoi in attacco, seguendo il classico 4-3-2-1, dove troveranno posto dal primo minuto Giannetti e pure Raicevic prima punta: mancherà però Diamanti, fermato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTADELLA

Per tentare l’impresa e raggiungere la promozione, i siciliani dovrebbero puntare sul 4-3-1-2 che in attacco vedrà dal primo minuto il pur acciaccato Nestorovski assieme a Puscas con Trajkovski sulla tre quarti. Stesso modulo per i granata che invece in attacco faranno affidamento su Diaw e Monchi quali due bocche di fuoco, innestate da Schenetti sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Per le probabili formazioni di Serie B ecco che gli umbri non rinunceranno al 4-3-1-2, dove in difesa vedremo i solito Rosi, Gyomber, El Yamiq e Mazzocchi, con Gabriel tra i pali. Sarà il 3-5-2 il modulo di riferimento dei grigiorossi, che in difesa si affideranno a Clation, Caracciolo e Terranuova, con Agazzi fedele tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

I delfini saranno in campo oggi col 4-3-3, che in attacco vedrà in campo dal primo minuto Mancuso, Bellini e Sottil: sarà invece a due punte il reparto offensivo della Salernitana, dove Gregucci si affiderà ai titolari Djuricic e Calaio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FOGGIA

Nella 38^ giornata di campionato l’Hellas potrebbe puntare sul 4-3-1-2 dove però sono tanti gli assenti annunciati, non ultimo Faraoni, squalificato. Anche i satanelli contano tra i giocatori squalificati Tonucci, che quindi rimarrà in tribuna oggi al Bentegodi.



