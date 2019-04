Probabili formazioni Serie B/ Moduli, dubbi e scelte degli allenatori (35^ giornata)

La Serie B vive in questo weekend la sua 35^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto che è già cominciato ieri sera con un anticipo e vedrà poi cinque partite in programma oggi sabato 27 aprile 2019 e le ultime tre domani, domenica 28 aprile.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PALERMO

Il Livorno ha ancora squalificato il centrocampista Porcino, Roberto Breda potrebbe insistere con il 3-4-1-2 che ha fruttato un bel pareggio a Foggia, imperniato su un reparto offensivo che potrebbe vedere stavolta titolare Gori, che proprio a Foggia è stato autore di una doppietta pur cominciando dalla panchina. Per il Palermo naturalmente bisogna tenere conto dell’arrivo in panchina di Delio Rossi dopo il pareggio col Padova costato caro a Stellone, dunque staremo a vedere se ci saranno novità immediate, anche se il tecnico è arrivato da tre soli giorni. Dunque si potrebbe anche ripartire dal 4-4-2, l’assenza sicura è quella dello squalificato Haas a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VERONA

Il Pescara di Giuseppe Pillon dovrebbe schierare il suo consueto modulo 4-3-3 per l’importante sfida di oggi contro il Verona. In attacco ecco dunque Mancuso come prima punta fra gli esterni Antonucci e Sottil, per tornare al gol che era invece mancato a Carpi nel giorno di Pasquetta. Sicuramente ancora peggio nella scorsa giornata era però andata al Verona, di conseguenza sarà molto significativo valutare quali potrebbero essere le novità per Fabio Grosso dopo il tracollo contro il Benevento: nel tridente d’attacco dovrebbe comunque essere confermato Pazzini ma ci attendiamo un doppio ballottaggio sulle ali, Matos-Di Gaudio e Lee-Laribi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CARPI

La Salernitana è attesa a una scossa dopo la pesante sconfitta di Brescia, vedremo dunque se Angelo Gregucci apporterà dei cambiamenti. Il modulo potrebbe essere comunque il 3-4-1-2 ma con alcune novità fra gli interpreti, ad esempio in attacco è possibile l’inserimento di Calaiò e Odjer è un nome possibile se si vorrà cambiare qualcosa a centrocampo. Nel Carpi invece Fabrizio Castori potrebbe dare fiducia a chi ha pareggiato con il Pescara, dunque in linea di massima dovrebbe venire confermato il modulo 4-4-1-1 con Marsura trequartista alle spalle di Cissé unica punta di ruolo.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CROTONE

Il Venezia è reduce da una sconfitta ad Ascoli che complica il cammino dei lagunari. Serse Cosmi potrebbe cambiare qualcosa nel suo 3-5-2: tra i nomi caldi ecco Segre e Suciu a centrocampo, in attacco invece c’è da definire chi giocherà al fianco di Bocalon nel 3-5-2 dei veneti. Il Crotone invece ha riposato a Pasquetta e torna in campo dopo due settimane, per gli ospiti questo potrebbe essere un piccolo vantaggio: modulo 3-5-2 pure per Giovanni Stroppa, i calabresi dovrebbero proporre in attacco la coppia formata da Simy e Pettinari.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PERUGIA

Pasquale Marino dovrà fare i conti con le squalifiche di Ricci e Mora, dunque il centrocampo dello Spezia sarà letteralmente rivoluzionato, probabilmente con gli inserimenti di Crimi e Maggiore, mentre in attacco potrebbe essere confermato il tridente composto da Okereke e Da Cruz ai fianchi di Galabinov. Il Perugia di Alessandro Nesta potrebbe invece proporre qualche novità ma per motivi tecnico-tattici rispetto alla sconfitta di Pasquetta con il Lecce: puntano a una maglia da titolare Han e Sadiq che erano partiti dalla panchina, il modulo dovrebbe comunque essere il 4-3-1-2 per gli umbri.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Per i veneti di Roberto Venturato da segnalare la squalifica di Cancellotti, dunque come terzino destro potrebbe agire Ghiringhelli a completare la linea difensiva a quattro davanti a Paleari. Dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese è possibile qualche novità, in particolare ci potrebbe essere Scappini al fianco di Moncini nella coppia d’attacco. Vincenzo Vivarini invece potrebbe avere meno bisogno di cambiare rispetto a Pasquetta, dunque in linea di massima ci aspettiamo lo stesso Ascoli, schierato con il modulo 4-3-1-2. In attacco Ciciretti trequartista alle spalle di Ardemagni e Rosseti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FOGGIA

Per i lombardi di Massimo Rastelli ci attendiamo la conferma dei protagonisti della scorsa giornata: modulo 3-5-2 con Terranova, Caracciolo e Claiton davanti al portiere Agazzi, nel folto centrocampo a cinque Mogos, Arini, Castrovilli, Croce e Migliore, infine il tandem d’attacco con la possibile conferma di Piccolo e Montalto, anche se c’è pure Strizzolo in alternativa. Il Foggia invece ha squalificati Billong e Agnelli: Gianluca Grassadonia deve dunque decidere chi affiancherà Ranieri e Loiacono davanti a Leali, mentre a centrocampo dovremmo vedere Cicerelli, Busellato, Gerbo, Greco e Kragl, infine in attacco tutto è ancora da decidere.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Fabio Liverani dovrebbe confermare la fiducia alla squadra che ha fatto il colpaccio sul campo del Perugia: modulo 4-3-1-2 imperniato su un attacco con Mancosu trequartista alle spalle delle due punte, che potrebbero essere di nuovo Falco e La Mantia, anche se naturalmente resta validissima anche l’opzione Palombi. Anche da parte di Eugenio Corini ci attendiamo poche novità, tuttavia contro la Salernitana erano rimasti in panchina Gastaldello, Ndoj e Spalek, dunque è lecito ipotizzare un po’ di turnover, fermo restando il modulo 4-3-1-2 e naturalmente la coppia Donnarumma-Torregrossa in attacco.



