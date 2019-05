Probabili formazioni Serie B/ Moduli, dubbi e scelte degli allenatori (36^ giornata)

La Serie B vive integralmente oggi la sua 36^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare, approfittando del giorno di festa oggi, mercoledì 1° maggio 2019, Festa dei Lavoratori.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SPEZIA

Nella formazione del Palermo dobbiamo evidenziare che saranno assenti gli squalificati Bellucci in difesa e Jajalo a centrocampo, dunque Delio Rossi sarà certamente costretto ad apportare dei cambiamenti in entrambi i reparti. In attacco invece ci potrebbe essere la conferma di Falletti trequartista alle spalle di Moreo e Nestorovski. Modulo 4-3-3 invece per lo Spezia di Pasquale Marino, che dovrebbe puntare in attacco sul tridente formato da Gyasi, Okereke e Da Cruz.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CREMONESE

Quando la penultima in classifica vince in trasferta segnando cinque gol, è logico ipotizzare la conferma in blocco dei titolari: ecco dunque per il Carpi di Fabrizio Castori il modulo 4-4-1-1 imperniato sull’attacco con Crociata trequartista alle spalle dell’unica punta Cissé. Discorso simile per la Cremonese di Massimo Rastelli, che sta scalando posizioni nelle ultime settimane: ci attendiamo dunque ancora il 3-5-2, magari con Piccolo e Montalto ancora titolari in attacco, dove però è possibile un po’ di turnover.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

Nel Cosenza bisogna tenere presente la squalifica di Dermaku, di conseguenza Piero Braglia potrebbe schierare titolare Idda nella sua retroguardia a tre. Modulo 3-5-2, in attacco dovremmo invece ancora vedere titolari Embalo e Tutino, quest’ultimo in gol a Benevento. Nel Venezia sarà invece interessante analizzare le mosse di Serse Cosmi dopo il tracollo casalingo con il Crotone: detto che a centrocampo è squalificato Lombardi, non è detto che questo sia l’unico cambiamento per la compagine lagunare.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Del Crotone abbiamo appena accennato: Giovanni Stroppa dovrebbe dunque confermare la formazione che ha trionfato a Venezia, schierata con il modulo 3-5-2 e imperniata sul regista Benali, autore di una doppietta allo stadio Penzo sabato pomeriggio. Anche il Benevento tuttavia è in grande forma ed è lanciato verso ottime posizioni: per Cristian Bucchi modulo 4-3-1-2, che dovrebbe essere imperniato sull’attacco con Insigne alle spalle di Coda ed Armenteros.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SALERNITANA

Il Foggia deve cercare una scossa dopo la sconfitta in extremis a Cremona, ma non è detto che l’allenatore Gianluca Grassadonia rivoluzioni il modulo 3-5-2: possibile comunque turnover in attacco, dove Galano e Iemmello puntano a tornare fra i titolari. La Salernitana invece è crollata in casa contro il Carpi, dunque le novità per Angelo Gregucci potrebbero essere più drastiche e non limitarsi alla sostituzione dello squalificato Lopez, che naturalmente oggi non potrà scendere in campo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LECCE

Il Padova si gioca il tutto per tutto e Matteo centurioni potrebbe riproporre il 4-3-3 che è già riuscito a fermare un’altra big come il Palermo, dunque in attacco potremmo vedere ancora per i veneti la prima punta Bonazzoli, affiancato dalle due ali Baraye a destra e Capello a sinistra. Il Lecce però vola e Fabio Liverani dovrebbe ritoccare il meno possibile la squadra che domenica sera ha sconfitto il Brescia, con un solo diverso cambio a centrocampo, perché il greco Tachtsidis è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Nella formazione del Perugia per l’odierno delicato scontro diretto bisogna tenere presente che in difesa sarà squalificato Gyomber: favorito El Yamiq per sostituirlo. Ci sarà però curiosità però soprattutto in attacco: Verre, Melchiorri e Vado sono partiti tutti dalla panchina sabato scorso, chi di loro tornerà titolare? Il Cittadella invece dovrebbe cambiare meno rispetto al 4-3-1-2 della scorsa giornata, anche se Scappini punta a trovare spazio nell’attacco di mister Roberto Venturato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LIVORNO

Nel Verona dobbiamo sottolineare soprattutto l’assenza dello squalificato Lee, in attacco ci potrebbe comunque essere un cambiamento, sotto forma del rientro fra i titolari di Pazzini come punta di riferimento nel 4-3-3 del mister Fabio Grosso. Quanto a squalificati sta comunque peggio il Livorno di Roberto Breda, che deve fare a meno sia di Gonnelli sia di Porcino. Modulo 3-4-1-2, poco dovrebbe cambiare in attacco con Diamanti in appoggio ai due attaccanti Gori e Murilo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Uno squalificato anche nel Brescia: Eugenio Corini infatti dovrà fare a meno di Sabelli in quella che potrebbe essere la partita promozione per le Rondinelle lombarde. Dovrebbe dunque essere titolare Gastaldello nel consueto modulo 4-3-1-2 che sarà ancora una volta imperniato sul fenomenale tandem Donnarumma-Torregrossa in attacco. Per l’Ascoli sono invece squalificati Brosco ed Addae, mister Vincenzo Vivarini dovrebbe puntare su uno speculare 4-3-1-2 con Ciciretti in appoggio alle punte Ardemagni e Rosseti.



