Dopo un turno infrasettimanale così ricco di emozioni il secondo campionato nazionale torna in campo pure nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2019 per disputare la 37^ e penultima giornata ed è arrivato quindi il momento di considerare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Prima però di controllare squalificati e assenti, come pure i personaggi fondamentali di ogni schieramento è ben ricordare quali saranno gli incontri previsti. Ecco infatti che si partirà subito alla grande già in questo sabato con ben 5 partite di cui 4 avranno luogo alle ore 15.00, mentre alle ore 18.00 avrà luogo la sfida tra Cittadella e Verona. Per la giornata di domenica invece saranno due i match previsti per le ore 15.00 e quindi Benevento-Padova e Livorno-Carpi, mentre l’ultimo posticipo è stato messo in programma per le ore 21.00 tra Salernitana e Cosenza, in attesa del Monday night con Foggia-Perugia. Andiamo quindi ora ad esaminare match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B di questa 37^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PALERMO

Per la sfida casalinga i bianconeri dovrebbero confermare il 4-3-1-2 visto contro il Brescia, con Ardemagni e Chaljia in attacco, pur con Baldini dalla panchina: sarà attacco a due punte pure per i siciliani con le maglie titolari sulle spalle di Nestorovski e Moreo.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BRESCIA

I grigiorossi faranno di nuovo affidamento sul 5-3-2 visto pochi giorni fa che vedrà titolari dal primo minuto in mediana i soliti Arini, Castagnetti e Emmers: Corini al contrario non rinuncerà al centro a Dessena, Tonali e Morosini (visto che Bisoli è squalificato) oltre al tre quartista Spalek, pur dopo il gravoso impegno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Liguri in questo turno in campo con il 4-3-3 che vedrà schierati in attacco Gyasi, Galabinov e Okereke, ma rimane a disposizione Pierini: per i rossoblu ecco pronto invece il 3-5-2 dove però mancherà Benali, fermato dal giudice sportivo nella 36^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PESCARA

Per le probabili formazioni di Serie B Cosmi punterà sul 3-5-1-1 che in avanti vedrà in campo dal primo minuto al Penzo Bocalon e Zennaro. Modulo a tre nel reparto offensivo del Pescara invece: qui i titolari delfini saranno in questo fine settimana Sottil, Mancuso e Marras.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VERONA

I granata dovrebbero puntare sul 4-3-1-2 come modulo di partenza e quindi di fronte al solito Paleari saranno i titolari in difesa Parodi, Adorni, Camigliano e Benedetti. Difesa a 4 anche per il Verona di Aglietti e qui le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Vitale, Empereur, Dawidowicz e Faraoni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PADOVA

Nella 37^ giornata stregoni in campo seguendo il 4-3-1-2, con in attacco le speranze di gol affidate a Coda e Armenteros, sostenuti da Ricci. I patavini invece si affideranno al trittico Pulzetti-Bonazzoli-Baraye, pur con diverse soluzioni a disposizione del tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CARPI

In terra toscana gli amaranto confermeranno con la maglia da titolare Giannetti, Raicevic e Murilo, ovviamente nell’attacco a tre del 3-4-3 visto già col Verona. Risponderanno i falconi con le due punte Crociata e Cisse, a caccia di conferme.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA COSENZA

Per la partita di domenica sera ecco che i granata saranno in campo con 3-5-2 dove saranno Schiavi, Migliorini e Mantovani i titolari in difesa di fronte a Micai. I bruzi invece presenzieranno col 3-4-3, che vedrà di fronte allo specchio di Perina, Legittimo, Anibal e Idda.



