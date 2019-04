Probabili formazioni Torino Milan/ Diretta tv, Zaza e Baselli squalificati (Serie A)

Torino Milan si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.30 per una partita di cartello della trentaquattresima giornata di Serie A, che potrà dire molto sul finale di stagione di entrambe le formazioni. Torino Milan vede infatti i granata verso il sogno del ritorno in Europa, magari anche puntando un clamoroso quarto posto dopo la vittoria sul Genoa che ha ulteriormente ridotto le distanze da chi precede. Il Milan invece dal derby in poi si è perso: una vittoria nelle ultime sei partite di campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per Gennaro Gattuso il momento è difficilissimo e dover giocare in casa del Torino non è di certo la cosa migliore che gli potesse capitare in questo momento. Tutto questo premesso, vediamo allora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Torino Milan.

Torino Milan sarà visibile in diretta tv domani sera in esclusiva sui canali Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa va segnalata anche la possibilità della diretta streaming video, garantita sempre agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go.

Nelle probabili formazioni di Torino Milan spiccano le pesanti assenze in casa granata degli squalificati Baselli e Zaza. Le alternative dunque saranno piuttosto ridotte per Walter Mazzarri, che deve fare a meno anche degli infortunati Djidji e Iago Falque. Di conseguenza, l’unico vero ballottaggio nel Torino dovrebbe essere quello tra Ola Aina e De Silvestri come esterno destro del modulo 3-4-2-1, per il resto tutto dovrebbe essere definito. In porta naturalmente Sirigu e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo, detto del dubbio a destra, avremo nel cuore della mediana Meitè e Rincon, mentre sulla corsia sinistra agirà Lukic. Infine il reparto d’attacco, il più colpito dall’emergenza, che avrà Berenguer e l’avanzato Ansaldi in appoggio all’unica punta Belotti, naturalmente perno della manovra granata.

Dopo il parziale turnover adottato in Coppa Italia, le probabili formazioni di Torino Milan non ci dovrebbero riservare particolari novità nemmeno in casa rossonera. Mister Gennaro Gattuso dovrebbe affidarsi domani sera al modulo 4-3-3 con un dubbio per reparto: in porta Gigio Donnarumma, davanti a lui difesa a quattro con i centrali Musachcio e Romagnoli, Rodriguez a sinistra ed invece un dubbio tra Conti ed Abate a destra, tenuto conto della contusione al ginocchio rimediata da Calabria contro la Lazio. In mediana si punta a riavere il terzetto formato da Kessiè, Bakayoko e Paquetà, tuttavia resta una certa prudenza per il brasiliano: in sua assenza, Calhanoglu scalerebbe a centrocampo e ci sarebbe posto per Borini davanti. In attacco avremo dunque il tridente, con il turco o l’italiano a sinistra, Piatek prima punta nonostante un momento difficile e il ballottaggio tutto spagnolo a destra tra Suso e Castillejo.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Meitè, Rincon, Lukic; Ansaldi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, De Silvestri, Millico, Damascan, Parigini.

Squalificati: Zaza, Baselli.

Indisponibili: Djidji, Iago Falque.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Caldara, Biglia, Laxalt, Bertolacci, Borini, Cutrone, Castillejo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura, Calabria.



