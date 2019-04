Probabili formazioni Torino Milan/ Quote, chi al posto di Calabria (Serie A)

Torino Milan, che avrà luogo solo oggi domenica 28 aprile 2019 alle ore 20,30 all’Olimpico si annuncia come un match decisivo nella 34^ giornata di Serie A. La posta in gioco è infatti altissima, specie per i rossoneri, che con un traballante quarto posto stanno facendo ben fatica a mettere in sicurezza il pass per la prossima edizione della Champions league. Dopo il pareggio con il Parma si parà infatti già di crisi in casa del Diavolo e Gattuso non può commettere errori nello stilare le probabili formazioni di Torino Milan. Non scordiamo poi che la formazione granata di Mazzarri è avversario davvero temibile a questo punto della stagione. I piemontesi pure dopo il successo siglato contro il Genoa nel precedente turno di campionato, sono saliti alla settima posizione in classifica e possono anche sognare l’Europa. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare nel dettaglio le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Torino Milan, andiamo a vedere che cosa ci dire il pronostico, a dir il vero ben aperto. Secondo il portale di scommesse snai vediamo che nell’1×2 il successo del Torino è stato dato a 2,80 contro l’appena più basso 2.70 fissato per il Milan, mentre il pareggio è stato quotato a 3,10.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per le probabili formazioni di Torino e Milan Mazzarri oggi dovrà fare alcune sofferte rinunce: Baselli e Zaza sono stati fermati dal giudice sportivo, mentre Iago Falque e Dijdij sono acciaccati alla vigilia della 34^ giornata. Ecco quindi che secondo il 3-4-2-1, in attacco a supporto del Gallo Belotti usato come prima punta, dovremmo vedere dal principio Meitè e Berenguer (pur con Ansaldi in dubbio per una posizione avanzata). In mediana comunque vi sarà spazio per l’argentino, che farà coppia con De Silvestri ai lati della mediana, poi completata al centro da Rincon e Lukic. Pochi i dubbi di Mazzarri in difesa dove consegnerà le maglie da titolari a Izzo, N’Koulou e Moretti: tra i pali non potrà mancare ovviamente Sirigu.

LE SCELTE DI GATTUSO

Pure Gattuso dovrà fare qualche rinuncia in vista della 34^ giornata di Serie A: nei giorni scorsi infatti si è fermato Calabria, titolare fisso del tecnico calabrese per la frattura composta al perone. Ecco quindi che in difesa si accenderà il ballottaggio tra Conti e Abate per coprire la corsia e l’ex atalantino potrebbe pure essere fortunato oggi. Il resto del reparto vedrà invece dal primo minuto Zapata e Romagnoli al centro e Ricardo Rodriguez sull’altra corsa, mentre sarà Gigio Donnarumma il titolare tera i pali. Pochi i dubbi del tecnico rossonero poi per la restante parte dello schieramento del Diavolo, considerando che Paquetà è tornato a disposizione. Il brasiliano sarà quindi titolare in mediana con Bakayoko e Kessie, mentre in attacco le maglie da titolari cadranno nuovamente sulle spalle di Calhanolgu, Piatek e Suso, pur con Cutrone sempre pronto dalla panchina.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 24 Moretti; 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 23 Meitè, 21 Berenguer; 9 Belotti All. Mazzarri

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 68 R Rodriguez, 13 Romagnoli, 17 Zapata, 12 Conti; 39 Paquetà, 14 Bakayoko, 79 Kessie; 10 Calhanoglu, 19 Piatek, 8 Suso. All. Gattuso



