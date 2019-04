Probabili formazioni Tottenham Ajax/ Diretta tv: out Son e Kane (Champions League)

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Tottenham Ajax: alle ore 21:00 di martedì 30 aprile si gioca a White Hart Lane per la semifinale di andata della Champions League 2018-2019. Possiamo considerarla la semifinale dei rimpianti: sarebbe dovuta esser la partita della Juventus, invece i bianconeri dopo l’impresa contro l’Atletico Madrid sono stati eliminati dai giovani Lancieri, che hanno stupito una volta di più e sono tornati tra le regine europee dalla fine degli anni Novanta. Una prima assoluta invece per gli Spurs, che dopo averci provato nelle stagioni scorse sono qui per aver eliminato a suon di gol il Manchester City; si tratterà di una doppia sfida entusiasmante sul piano del gioco e dei ritmi, presumibilmente anche con tante occasioni da rete. Aspettiamo che si giochi dunque, e intanto vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando al meglio le probabili formazioni di Tottenham Ajax.

Tottenham Ajax sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: solo gli abbonati potranno dunque seguire la sfida su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251, con la possibilità di seguirla attraverso PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video che viene fornito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi da tutti i clienti.

I DUBBI DI POCHETTINO

Tegola per Mauricio Pochettino, che in Tottenham Ajax deve rinunciare allo squalificato Son Heung-Min: con Harry Kane ancora fuori dai giochi (potrebbe tornare per l’eventuale finale), il tecnico argentino deve fare di necessità virtù e potrebbe schierare da prima punta addirittura Lucas Moura, oppure pensare al centravanti classico con Fernando Llorente, autore del gol decisivo per la semifinale. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1: Eriksen e Dele Alli confermati alle spalle dell’attaccante con Lucas eventualmente a fare il terzo, in alternativa potrebbe trovare spazio Moussa Sissoko che però dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione. A centrocampo la cerniera che verrà schierata a protezione della difesa dovrebbe essere formata da Winks e Wanyama, o appunto dallo stesso Sissoko; Trippier e Danny Rose agiranno sulle corsie esterne come terzini, in mezzo invece spazio ai due belgi Alderweireld e Vertonghen a protezione di Lloris a meno che non vinca l’ipotesi della linea a tre, cosa che favorirebbe l’ingresso in campo di Davinson Sanchez.

LE SCELTE DI TEN HAG

Per Erik Ten Hag le scelte di formazione sono già fatte: l’Ajax gioca con il consueto 4-2-1-3 nel quale le sorprese sono sempre poche. Rispetto al match di Torino contro la Juventus torna Tagliafico, che si prende il posto da terzino sinistro. Da valutare Mazraoui: se il marocchino dovesse rimanere ai box giocherebbe ancora Veltman sulla destra, a protezione del portiere Onana avremo invece i due centrali De Ligt e Daley Blind. A centrocampo, anche i Lancieri prevedono due giocatori che però pensano più che altro a far girare la palla: Frenkie De Jong, già promesso al Barcellona, e Lasse Schone che rappresenta un pericolo anche sui calci piazzati. L’altra mezzala sarebbe tecnicamente Van de Beek, che invece fa qualche passo avanti andando di fatto a fluttuare tra le linee come un trequartista; giocherà alle spalle di Tadic, nuovamente impiegato come falso centravanti (ha segnato 24 gol in campionato), e il serbo avrà come supporter esterni Ziyech e David Neres, che portano qualità e grande velocità di esecuzione come purtroppo anche la Juventus ha imparato a conoscere.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (3-4-2-1): 1 Lloris; 4 Alderweireld, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen; 2 Trippier, 17 M. Sissoko, 8 Winks, 3 D. Rose; 23 Eriksen, 20 Alli; 27 Lucas Moura

A disposizione: 22 Gazzaniga, 21 Foyth, 33 B. Davies, 15 E. Dier, 12 Wanyama, 9 Janssen, 18 F. Llorente

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: Son Heung-Min

Indisponibili: Lamela, Kane

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 3 Veltman, 4 De Ligt, 17 D. Blind, 31 Tagliafico; 21 F. De Jong, 20 Schone; 6 Van De Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

A disposizione: 28 B. Varela, 2 Kristensen, 16 Magallan, 40 Ekkelenkamp, 30 De Wit, 25 Dolberg, Huntelaar

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: Mazraoui



