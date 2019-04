Probabili formazioni Tottenham Ajax/ Quote, Spurs in emergenza (Champions League)

Nelle probabili formazioni di Tottenham Ajax studiamo le scelte dei due allenatori per la semifinale di andata della Champions League 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di martedì 30 aprile, presso il nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium. E’ una semifinale sorprendente per quelle che erano le attese della vigilia, ma le due squadre meritano pienamente di stare qui: gli Spurs hanno demolito l’ostico Borussia Dortmund per poi eliminare il Manchester City dovendo fare a meno di Harry Kane che, a proposito, potrebbe tornare in campo per l’eventuale finale. Terzo in Premier League (ma staccatissimo dalle prime due), il club di Londra corre per la storia mentre l’Ajax ha trovato una nidiata di talenti destinata a disgregarsi in estate, ma intanto capace di far fuori il Real Madrid (vincendo 4-1 al Bernabeu) e la Juventus prendendosi la vittoria all’Allianz Stadium, dominando sul piano del gioco e avvicinando un trofeo che manca da 24 anni. Diamo allora un rapido sguardo al modo in cui le due squadre potrebbero scendere sul terreno di gioco tra poche ore, analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Tottenham Ajax.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Tottenham Ajax è una partita in grande equilibrio: il bookmaker infatti ha previsto una cifra pari a 2,50 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria degli Spurs, mentre siamo a 2,85 per il successo dell’Ajax regolato dal segno 2. Distanza minima dunque, con un pareggio che invece si stacca: scommettendo sul segno X andreste a vincere una cifra corrispondente a 3,35 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM AJAX

I DUBBI DI POCHETTINO

Senza Kane e Son-Heung Min (squalificato), Mauricio Pochetitno affronta Tottenham Ajax con dubbi legati al reparto offensivo: di fatto il tecnico argentino deve decidere se schierare Fernando Llorente o Lucas Moura da prima punta. Nel primo caso il brasiliano giocherebbe comunque sulla trequarti affiancando Dele Alli e Eriksen, nel secondo la scelta più probabile sarebbe quella di fare a meno di un giocatore d’attacco per aprire alla difesa a tre, alzando la posizione dei due laterali (ovviamente Trippier e Danny Rose, favorito su Ben Davies) e inserendo Davinson Sanchez sulla linea di Alderweireld e Vertonghen, che saranno i centrali a protezione di Lloris. L’altro punto di domanda riguarda Eric Dier, finalmente tornato a disposizione: il centrocampista della nazionale inglese si gioca il posto con Winks e Wanyama (quest’ultimo titolare all’Etihad), dipenderà dalla sua condizione mentre quasi certamente l’altro mediano sarà Moussa Sissoko. Il centrocampo del Tottenham, in ogni caso,. dovrebbe restare invariato al netto delle scelte offensive.

LE SCELTE DI TEN HAG

Erik Ten Hag ha ben pochi dubbi per Tottenham Ajax, come del resto li ha avuti per tutta la stagione: di fatto l’unico punto di domanda riguarda Mazraoui, infortunatosi contro la Juventus ma convocato. Il marocchino sarà titolare se darà risposte positive nella rifinitura, altrimenti spazio a Veltman che ha giocato le due partite dei quarti; a sinistra Tagliafico torna dalla squalifica, al centro come sempre ci sono De Ligt e Daley Blind che saranno schierati davanti al portiere camerunese Onana. Il centrocampo è una cerniera a due con Frenkie De Jong da playmaker e Schone al suo fianco, ma di fatto Van de Beek è la seconda mezzala che fa qualche passo avanti per disturbare i portatori di palla avversari e lanciarsi negli spazi. Possiamo parlare di una sorta di 4-3-3 mascherato da 4-2-1-3; nel tridente Tadic rappresenta una prima punta di movimento, Ziyech è il giocatore dal quale passano tantissimi palloni mentre David Neres sarà l’esterno pronto a lanciarsi nell’area avversaria con inserimenti rapidi e grande qualità nel giocare il pallone.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (3-4-2-1): 1 Lloris; 4 Alderweireld, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen; 2 Trippier, 17 M. Sissoko, 15 E. Dier, 3 D. Rose; 23 Eriksen, 20 Alli; 27 Lucas Moura

A disposizione: 22 Gazzaniga, 24 Aurier, 31 Foyth, 33 B. Davies, 8 Winks, 12 Wanyama, 18 F. Llorente

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: Son Heung-Min

Indisponibili: Lamela, Kane

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 D. Blind, 31 Tagliafico; 21 F. De Jong, 20 Schone; 6 Van de Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

A disposizione: 28 B. Varela, 3 Veltman, 16 Magallan, 40 Ekkelenkamp, 30 De Wit, 25 Dolbert, 9 Huntelaar

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: Eiting, Bandé



