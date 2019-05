Probabili formazioni Udinese Inter/ Diretta tv: emergenza per Tudor (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Udinese Inter parliamo della partita che si gioca alla Dacia Arena sabato 4 maggio (ore 20:30) per la 35^ giornata di Serie A 2018-2019. Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del campionato, e per entrambe le squadre la sfida non è banale: i friulani arrivano dalla sconfitta di Bergamo, sono in calo e hanno bisogno di tornare a vincere per allontanare lo spettro della retrocessione, perchè l’Empoli resta a 4 punti e domenica potrebbe sfruttare il turno casalingo contro una Fiorentina che non ha più nulla da chiedere alla sua stagione. L’Inter invece deve ancora blindare il quarto posto: nelle ultime due partite, giocate contro big come Roma e Juventus, ha strappato due pareggi ma questo ha portato gli stessi giallorossi ad avvicinarsi. Di fatto i nerazzurri hanno bisogno di tenere alle spalle almeno una squadra tra Atalanta, Milan, Roma e Torino per festeggiare l’obiettivo. Vediamo ora quelle che sono le scelte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Udinese Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Inter non sarà trasmessa in diretta tv: questa partita infatti è esclusiva della piattaforma DAZN, dunque saranno soltanto gli abbonati al servizio a poter fruire delle immagini che verranno fornite in diretta streaming video. Gli apparecchi mobili che utilizzerete potranno eventualmente essere collegati tramite Chromecast ad un televisore, sul quale potrete anche installare direttamente l’applicazione DAZN a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

I DUBBI DI TUDOR

Per Udinese Inter Igor Tudor deve fare i conti con problemi in difesa e centrocampo: all’infortunio di Troost-Ekong si aggiunge la squalifica di Samir, pertanto Nuytinck tornerà titolare per giocare al centro di un reparto che, schierato davanti a Musso, prevederà anche il jolly Stryger Larsen e De Maio. In mezzo invece bisogna fare a meno di Fofana oltre che del lungodegente Barak: Sandro viene confermato da playmaker con Mandragora interno sul centrodestra, soprattutto De Paul gioca ancora come mezzala di fantasia e proposizione con Zeegelaar che invece verrà schierato da esterno sinistro. Dall’altra parte agirà D’Alessandro, visto che anche Ter Avest rimane ai box; davanti Lasagna resta in grande vantaggio su un Okaka che ha calato molto il suo rendimento fino a perdere il posto, alle spalle della prima punta come sempre agirà Pussetto che è una delle sorprese più positive nella stagione friulana.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione, al netto del datato infortunio di Vrsaljko: due grandi ex come Handanovic e Asamoah saranno schierati come sempre nel reparto arretrato, con D’Ambrosio che prenderà posto a destra e la coppia centrale che sarà formata da De Vrij e Skriniar. Di fatto la formazione scelta dal tecnico di Certaldo non ha sorprese: Brozovic e Matias Vecino compongono la cerniera mediana che appoggia i trequartisti, con Politano a destra e Perisic a sinistra che rappresentano gli esterni d’assalto. Nainggolan, in crescita e reduce dal gol alla Juventus, giostrerà come sempre tra le linee nel ruolo che lo stesso Spalletti gli aveva disegnato già ai tempi della Roma; resta il dubbio sul centravanti ma, come sabato scorso, Icardi dovrebbe avere la meglio su un Lautaro Martinez che quindi appare destinato ad avere spazio eventualmente nel secondo tempo, magari anche al fianco del connazionale.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 19 Stryger Larsen, 17 Nuytinck, 87 De Maio; 77 D’Alessandro, 10 De Paul, 30 Sandro, 38 Mandragora, 90 Zeegelaar; 23 Pussetto, 15 Lasagna

A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan,24 Wilmot, 4 Opoku, 8 Badu, 20 Hallfredsson, 14 Micin, 7 Okaka, 91 Teodorczyk

Allenatore: Igor Tudor

Squalificati: Samir

Indisponibili: Troost-Ekong, Ter Avest, Fofana, Behrami, Barak

INTER (4-3-3): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 15 Joao Mario, 11 Keita B., 10 L. Martinez

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko



