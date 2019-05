Probabili formazioni/ Udinese Inter: quote, Icardi o Lautaro Martinez? (Serie A)

Con l’analisi delle probabili formazioni di Udinese Inter parliamo della partita che sabato 4 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:30, si gioca per la 35^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Sfida delicata per entrambe le squadre, che inseguono ancora i loro obiettivi: per i friulani si tratta di una salvezza ancora in bilico – vista la sconfitta sul campo dell’Atalanta e un generale calo nelle ultime uscite – ma con 4 punti di vantaggio sull’Empoli che sono un buon bottino. Per i nerazzurri il quarto posto che significherebbe tornare in Champions League, anche qui si difende un +4 (sulla Roma) ma con tante avversarie pronte a effettuare il ribaltone e una formazione che deve tornare a vincere dopo aver pareggiato due big match consecutivi in casa, non sfruttando in pieno l’occasione (soprattutto contro i giallorossi). Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita della Dacia Arena, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Udinese Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Udinese Inter indicano nella squadra in trasferta quella favorita: il segno 2 per la vittoria dei nerazzurri ha un valore pari a 1,73 volte la somma puntata, mentre per il successo della formazione friulana arriviamo ad una vincita corrispondente a 4,50 volte quanto investito con questo bookmaker. Siamo invece a 3,90 volte la somma messa sul piatto per il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

GLI 11 DI TUDOR

Igor Tudor deve fare di necessità virtù in Udinese Inter: oltre a un centrocampo spuntato dagli infortuni di Fofana, Barak e Behrami, la difesa perde lo squalificato Samir e potrebbe dover rinunciare all’acciaccato Troost-Ekong. Dunque Stryger Larsen va verso la conferma come terzo sul centrodestra, al fianco di Nuytinck che torna titolare e con De Maio che scala sul centrosinistra, in porta naturalmente andrà Juan Musso. In mediana ormai è stato trovato l’assetto giusto: Tudor può giocare a quattro con Mandragora e Sandro nel settore nevralgico, oppure arretrare sulla mezzala De Paul che, in caso contrario, farebbe il trequartista insieme a Pussetto nel 3-4-2-1. La prima punta dovrebbe essere Lasagna, nettamente favorito su Okaka; sulle corsie esterne invece dovrebbero agire nuovamente D’Alessandro e Zeegelaar, la buona notizia è che Ter Avest dovrebbe aver recuperato se non altro per andare in panchina.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Pochi dubbi per Luciano Spalletti, che ha il solo Vrsaljko indisponibile: di fatto il tecnico toscano deve decidere nel consueto ballottaggio tra Icardi e Lautaro Martinez. L’ex capitano ha giocato contro la Juventus e parte favorito anche per sabato sera, il Toro spera comunque di avere una possibilità dal primo minuto. Il resto della formazione nerazzurra sembra essere fatto: davanti ad Handanovic agiranno De Vrij e Skriniar, con D’Ambrosio e Asamoah schierati sulle fasce e dunque senza alcuna sorpresa. Così anche a centrocampo, dove Brozovic avrà in mano le chiavi della squadra e Gagliardini sarà il suo sparring partner in netto vantaggio su Borja Valero; Candreva, un altro ex della partita come Handanovic e Asamoah, spera di avere una chance ma parte nettamente indietro nelle gerarchie che prevedono invece la titolarità di Politano a destra e di Perisic a sinistra, stretto tra loro ci sarà ancora Nainggolan che sta ritrovando la migliore condizione.

IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1): 1 Musso; 19 Stryger Larsen, 17 Nuytinck, 87 De Maio; 77 D’Alessandro, 38 Mandragora, 30 Sandro, 90 Zeegelaar; 23 Pussetto, 10 De Paul; 15 Lasagna

A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 24 Wilmot, 4 Opoku, 18 Ter Avest, 8 Badu, 20 Hallfredsson, 14 Micin, 7 Okaka, 91 Teodorczyk

Allenatore: Igor Tudor

Squalificati: Samir

Indisponibili: Behrami, Fofana, Barak

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 15 Joao Mario, 11 Keita B., 10 L. Martinez

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko, Vecino



