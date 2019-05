Probabili formazioni Valencia Arsenal/ Diretta tv, torna Coquelin (Europa League)

Vediamo le probabili formazioni di Valencia Arsenal, la partita valida per la semifinale di ritorno in Europa League 2018-2019 che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio: quali saranno le scelte dei due allenatori? Al Mestalla i pipistrelli devono rimontare il 3-1 subito una settimana fa: la rimonta vincente dei Gunners consente al grande ex Unai Emery di gestire la situazione, perchè per andare in finale l’Arsenal potrebbe anche perdere con un gol di scarto oppure dal 4-2 in avanti anche con due reti di margine. Tuttavia il morale è basso e la posta in palio più alta: nel weekend gli inglesi hanno perso la possibilità di qualificarsi in Champions League dal campionato, dunque per evitare il terzo anno consecutivo senza la coppa principale dovranno necessariamente trionfare in Europa League, dove sono alla seconda semifinale di seguito. Mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la partita, studiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Valencia Arsenal.

In Valencia Arsenal, Marcelino dovrebbe tornare al fidato 4-4-2: rientra infatti Coquelin che era squalificato, e dunque Roncaglia può andare a riprendersi il posto di terzino destro (in ballottaggio con Roncaglia) perchè sarà il francese, ex della sfida, a giocare al fianco di Dani Parejo in mezzo al campo. A destra è testa a testa tra Soler e Ferran Torres, con il primo che dovrebbe essere favorito; dall’altra parte agirà Gonçalo Guedes, mentre in difesa la corsia sinistra sarà occupata da Gayà e si apre la sfida tra Gabriel Paulista e Garay per affiancare Diakhaby davanti a Neto. Nel reparto avanzato dovrebbe essere titolare Gameiro: il francese, che Unai Emery conosce molto bene, dovrebbe essere affiancato da Rodrigo ma attenzione a Santi Mina e Sobrino, che sono sicuramente soluzioni valide e potrebbero avere la meglio.

Continua la solita emergenza in casa Arsenal, ma il modulo con cui Unai Emery affronterà la partita del Mestalla dovrebbe essere ancora il 3-4-1-2: Aubameyang e Lacazette quindi sono destinati a giocare uno al fianco dell’altro con Mesut Ozil nel ruolo di trequartista, mentre in mediana a giocarsi una maglia da titolare è Lucas Torreira che potrebbe avere la meglio su Guendouzi, anche se la necessità di fare filtro a centrocampo spinge il tecnico spagnolo a considerare il franco-marocchino, già titolare all’andata, come ideale spalla di Granit Xhaka che non dovrebbe avere il posto in discussione. In difesa dunque si gioca a tre, perchè i due laterali Maitland-Niles e Kolasinac avanzano sulla linea di centrocampo: a protezione di Petr Cech agiranno dunque Papastathopoulos, capitan Koscielny e Mustafi.

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 4 Roncaglia, 5 Gabriel Paulista, 12 Diakhaby, 14 Gayà; 8 Soler, 10 Parejo, 17 Coquelin, 7 Gonçalo Guedes; 19 Rodrigo, 9 Gameiro

A disposizione: 1 J. Doménech, 21 Piccini, 24 Garay, 20 Ferran Torres, 18 Wass, 22 Santi Mina, 23 Sobrino

Allenatore: Marcelino

Squalificati: –

Indisponibili: Kondogbia, Cheryshev

ARSENAL (4-2-3-1): 1 P. Cech; 5 Papastathopoulos, 6 Koscielny, 20 Mustafi; 15 Maitland-Niles, 34 G. Xhaka, 29 Guendouzi, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 14 Aubameyang, 9 Lacazette

A disposizione: 19 Leno, 18 Monreal, 4 Elneny, 11 Torreira, 7 Mkhitaryan, 17 Iwobi, 49 Nketiah

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: –

Indisponibili: Bellerin, Holding, D. Suarez, Ramsey, Welbeck



