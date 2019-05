Probabili formazioni Valencia Arsenal/ Quote, Emery occhio a Gameiro (Europa league

E’ prevista per questa sera al Mestalla la partita di ritorno delle semifinali di Europa league tra Valencia e Arsenal ed è quindi arrivato il momento analizzare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. La posta in palio oggi è altissima, e benchè i Gunners siano forti del 3-1 segnato nella partita di andata, di certo Emery non può sottovalutare l’avversario, considerando che Marcelino punterà questa sera solo su i suoi uomini più in forma per disegnare le probabili formazioni di Valencia Arsenal. Non va poi dimenticato che proprio l’allenatore di pipistrelli per la sfida di questa sera al Mestalla ritrova, scontata la squalifica rimediata contro il Villarreal, Francis Coquelin, elemento ben prezioso al centro del campo. Andiamo quindi a esaminare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Valencia Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

In attesa di scoprire quali saranno le mosse dei due tecnici, diamo un occhio pure al pronostico di questo match di Europa league, che complice il fattore campo sorride agli spagnoli, a cui comunque non basterà una vittoria risicata per strappare il pass per la finale. Considerando però le quote date dalla snai per la partita secca ricordiamo che nell’1×2 il successo del Valencia è stato dato a 1,87, contro il più elevato 3,85 fissato per l’Arsenal, mentre il pareggio è stato valutato a 3,85.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ARSENAL

LE MOSSE DI MARCELINO

Per le probabili formazioni di Valencia Arsenal, come detto prima, Marcelino ritrova il mediano Coquelin, personaggio ben utile nello schieramento dei pipistrelli e che quindi sarà di nuovo a disposizione per il 4-4-2 della squadra spagnola, dove saranno tante le riconferme. Ecco quindi che in avanti rivedremo con la maglia da titolare Rodrigo e Gameiro, mentre a centrocampo saranno in campo dal primo minuto questa sera al Mestalla, oltre al già citato Coquelin, anche Parejo, e toccherà quindi al duo Soler-Guedes occupare lo spazio nelle fasce esterne del reparto. Nessun dubbio poi nel consegnare le maglie da titolare in difesa per il tecnico del Valencia, che si affiderà a Neto tra i pali: nello schieramento a 4 troveranno posto dal primo minuto Paulista e Diakahby al centro, oltre che Roncaglia e Gayà, questi però sull’esterno.

LE SCELTE DI EMERY

Per lo schieramento dei Gunners, Emery dovrebbe fare affidamento sul 3-4-1-2 come modulo di partenza, dove saranno altrettante le riconferme dopo la bella prova messa in campo nel turno di andata di questa semifinale di Europa league. Ecco quindi che tra i pali vedremo di nuovo Cech, mentre di fronte al numero 1 ceco pronto ormai all’addio, dovrebbero trovare posto dal primo minuto i difensori Papastathoupuolos, Koscielny e Mustafi. Considerando gli assenti ecco che in mediana Eemry dovrebbe poi consegnare le maglie a Maitland Niles e Kolasinac sull’esterno e pure al duo Xhaka-Guendouzi, che invece saranno in campo dal primo minuto al centro. Toccherà infine a Ozil fare da trequartista a supporto delle due punte Aubameyang e Lacazette: scelta quasi obbligata visto che i due bomber si sono comportati benissimo nella sfida di andata e che Welbeck è fuori dai giochi per infortunio.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 4 Roncaglia, 5 Gabriel Paulista, 12 Diakhaby, 14 Gayà; 8 Soler, 10 Parejo, 17 Coquelin, 7 Gonçalo Guedes; 19 Rodrigo, 9 Gameiro All. Marcelino

ARSENAL (3-4-1-2): 1 P. Cech; 5 Papastathopoulos, 6 Koscielny, 20 Mustafi; 15 Maitland-Niles, 34 G. Xhaka, 29 Guendouzi, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 14 Aubameyang, 9 Lacazette All. Emery



