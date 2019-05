Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per il ritorno delle semifinali

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno delle semifinali, che saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League per le due sfide in programma, cioè Liverpool Barcellona di martedì e Ajax Tottenham di mercoledì, che definiranno le due finaliste che il 1° giugno si contenderanno la Coppa dalle grandi orecchie.

PRONOSTICO LIVERPOOL BARCELLONA

Liverpool Barcellona vede logicamente il pronostico pendere dalla parte dei blaugrana per la qualificazione, dopo il 3-0 al Camp Nou firmato da Luis Suarez e dalla doppietta di Leo Messi. Fu soprattutto il talento dei singoli a fare la differenza e questo lascia qualche speranza al Liverpool, almeno per la vittoria della singola partita – decisamente più complicato ipotizzare una rimonta completa, servirebbe un’impresa davvero da leggenda ad Anfield Road. Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai è comunque favorevole al Liverpool per la vittoria questa sera, infatti il segno 1 è quotato a 2,20 volte la posta in palio.

PRONOSTICO AJAX TOTTENHAM

Pronostico stuzzicante per la semifinale di Champions League decisamente più imprevedibile. Il fattore campo non è molto importante quando c’è di mezzo l’Ajax, che ha vinto al Santiago Bernabeu agli ottavi, all’Allianz Stadium ai quarti e a Londra settimana scorsa, ponendosi adesso in vantaggio per la qualificazione alla finale di Madrid. Il Tottenham potrebbe d’altro canto consolarsi pensando che ad Amsterdam i lancieri avevano perso con il Real Madrid e pareggiato con la Juventus: per la prima volta l’Ajax ha il ritorno in casa, sarà una variabile che farà la differenza? Vi proponiamo comunque la quota più remunerativa secondo l’agenzia Snai, cioè il segno X proposto a 3,75.



