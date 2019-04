Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per l’andata delle semifinali

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite d’andata delle semifinali, che saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League per le due sfide in programma, cioè Tottenham Ajax di martedì e Barcellona Liverpool di mercoledì.

PRONOSTICO TOTTENHAM AJAX

Pronostico affascinante per la semifinale di Champions League decisamente più imprevedibile. Il fattore campo non è detto che sia un vantaggio per il Tottenham, considerando che l’Ajax nelle ultime due trasferte ha vinto al Santiago Bernabeu e all’Allianz Stadium. L’aspetto psicologico sarà sicuramente fondamentale, perché c’è a portata di mano un obiettivo che sembrava impossibile sia per gli Spurs sia per i lancieri e che invece per una delle due diventerà realtà. Il Tottenham forse potrebbe vantare una maggiore abitudine alle grandi sfide, perché in Premier League gli incroci di altissimo livello sono nella norma. Vi proponiamo comunque la quota più remunerativa secondo l’agenzia Snai, cioè il segno X proposto a 3,35.

PRONOSTICO BARCELLONA LIVERPOOL

Barcellona Liverpool è invece senza dubbio una semifinale più classica, sia come blasone delle due squadre, sia per la loro forza. Il Barcellona ha già vinto la Liga mentre il Liverpool sta dando vita in Premier a un duello stellare con il Manchester City: questo è un vantaggio per i catalani, che potranno concentrare sulla Champions League tutte le loro energie. Il pronostico si annuncia comunque aperto, ma certamente Leo Messi e compagni partono favoriti, soprattutto per la partita d’andata nel loro Camp Nou. Ecco infatti che l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 ad appena 1,87 volte la posta in palio.



