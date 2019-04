Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse per le semifinali di ritorno

I pronostici Coppa Italia tornano in occasione delle partite di ritorno delle semifinali, che tra oggi e domani saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Coppa Italia e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Coppa Italia per le due partite che ci diranno chi conquisterà un posto nella finale fissata per mercoledì 15 maggio.

PRONOSTICO MILAN LAZIO

Si comincerà questa sera a San Siro: la Coppa Italia può essere un obiettivo importante per due squadre impegnate anche nella volata per la qualificazione alle Coppe. In questo momento la Lazio appare in difficoltà, a causa soprattutto della clamorosa sconfitta casalinga di sabato contro il Chievo: il Milan dunque potrebbe essere favorito, anche se pure i rossoneri hanno vinto una sola partita nelle ultime sei di campionato e quindi pure i rossoneri avrebbero bisogno di una scossa. Il risultato di partenza è un pareggio per 0-0 che lascerebbe aperta ogni possibilità per quanto riguarda la qualificazione, ma l’ipotesi più credibile è appunto il segno 1, che l’agenzia di scommesse Snai quota a 2,50.

PRONOSTICO ATALANTA FIORENTINA

Domani sera sarà la volta della partita di Bergamo: qui il fattore campo e la classifica del campionato fanno certamente pendere la bilancia dalla parte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che per di più potrà di fatto contare su due risultati su tre, dal momento che si partirà dal pirotecnico pareggio per 3-3 nella partita d’andata al Franchi. Dunque pure per Atalanta Fiorentina il segno più considerato nelle quote dell’agenzia di scommesse Snai è il segno 1 per un successo casalingo della Dea orobica, che varrebbe 1,75 volte la posta in palio anche se i nerazzurri hanno avuto due giorni in meno per prepararsi alla partita e questa variabile potrebbe avere importanza.



