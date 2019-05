Pronostici Europa league/ Quote e scommesse delle partite (andata, semifinale)

Il secondo torneo del continente torna sotto ai riflettori questa sera 2 maggio 2019 con i match di andata delle semifinali ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame i pronostici di Europa league fissati dalla nostra redazione alla vigilia del fischio d’inizio. Prima però di esaminare nel dettaglio le quote, le scommesse e i pronostici di Europa League di questo intenso giovedì sera, andiamo a ricordare quali sono i due incontri messi in calendario e per ii quali è stato fissato il medesimo orario d’inizio, alle ore 21.00. Ecco quindi che alla Commerzbank di Francoforte avrò luogo questa sera la semifinale tra Eintracht Francoforte e il Chelsea di Sarri, mentre a Londra andrà un scena il blasonato duello tra Arsenal e Valencia. Andiamo ora a controllare sfida per sfida che cosa ci possono dire i pronostici di Europa league per le semifinali del torneo.

PRONOSTICO ARSENAL VALENCIA

Pronostico davvero complicato questa sera ad Londra considerando la storia, il blasone e pure in protagonisti chiamati in campo (come pure gli assenti annunciati però) per questa semifinale di Europa League. Se i Gunners hanno dalla loro il fattore campo, va pure aggiunto che lo storico recente è tutto a favore dei pipistrelli, e poi nessuna delle due squadre vanta uno stato di forma eccezionale. La squadra di Emery infatti ha trovato contro il Napoli ai quarti l’ultimo successo e ha poi messo di fila tre KO in Premier league. Pure il Valencia ha alle spalle qualche KO a cui rimediare, di sicuro gli ultimi due, raccolti nel campionato spagnolo contro Atletico Madrid ed Eibar.

PRONOSTICO EINTRACHT FRANCOFORTE CHELSEA

Ben chiaro per i pronostici di Europa league è invece il verdetto per la semifinale che si accederà questa sera a Francoforte e dove si attende il successo dei Blues a spese della squadra di Hutter . Pur giocando fuori casa, il blasone della formazione di Sarri è pesante e neppure il pareggio rimediato contro il Manchester United è in grado di offuscare l’immagine del Chelsea. L’Eintracht Francoforte però oggi non cadrà senza combattere: la cenerentola di queste semifinali di Europa league è infatti avversario ben duro e certamente da non sottovalutare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA