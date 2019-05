Pronostici Europa League/ Quote e scommesse, ritorno semifinali (giovedì 9 maggio)

Nuovo appuntamento con i pronostici di Europa League, ma ormai siamo alla conclusione della stagione: le due partite cui assisteremo giovedì 9 maggio, entrambe con calcio d’inizio alle ore 21:00, rappresentano il ritorno delle due semifinali e dunque ci forniranno il quadro della sfida che varrà il titolo continentale. I due campi interessati sono Stamford Bridge a Londra e il Mestalla di Valencia; le due partite sono Chelsea Eintracht e Valencia Arsenal, e naturalmente per parlare delle favorite per la qualificazione non possiamo non tenere in conto quanto è successo all’andata. Prima però, con i pronostici di Europa League, vogliamo analizzare in maniera specifica l’esito secco delle gare, facendoci aiutare in questo senso dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO CHELSEA EINTRACHT

All’andata è finita 1-1: un risultato che apre a tutte le possibilità ma. avendo segnato in trasferta, il Chelsea parte favorito anche solo per la possibilità di andare in finale senza che il punteggio della partita cambi rispetto al calcio d’inizio. Il che naturalmente è sempre un punto da tenere presente; l’Eintracht ultimamente ha perso un po’ di smalto e giusto domenica ha incassato un clamoroso 1-6 sul campo del Bayer Leverkusen, mettendo a serio rischio il quarto posto in Bundesliga. I Blues invece sono certi di partecipare alla prossima Champions League, ma adesso vogliono il bersaglio grosso e il trofeo: la Snai indica a 1,38 volte la somma giocata il segno 1 per la loro vittoria e, siccome il segno 2 per il successo esterno dei tedeschi vale 8,00 volte la puntata, la squadra di Maurizio Sarri è favorita in maniera netta. Il segno X, sul quale scommettere per il pareggio, vi farebbe guadagnare una somma pari a 5,00 volte quello che avrete investito.

PRONOSTICO VALENCIA ARSENAL

Anche qui c’è una squadra favorita, ma non in maniera così netta: questo vale per l’esito secco, con il segno 1 a 1,87 volte la puntata e l’eventualità della vittoria esterna dell’Arsenal che vi farebbe guadagnare 3,90 volte la somma messa sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,85 volte la cifra investita; tuttavia vale la pena ricordare che, se anche il Valencia ha il vantaggio del pronostico per la gara del Mestalla, all’andata l’Arsenal si è imposto per 3-1 trovando al 90’ l’importantissima terza rete, cosa che permette ora alla squadra di Unai Emery di perdere con un gol di scarto e centrare comunque la finale. Da vedere allora quello che succederà: ricordiamo che il Valencia potrebbe ancora centrare una sorta di Doblete avendo da disputare la finale di Coppa del Re (contro il Barcellona) e può ancora centrare il quarto posto in campionato dopo aver battuto 6-2 l’Huesca, un obiettivo chiuso per i Gunners che, per evitare di mancare la Champions League per il terzo anno consecutivo, dovranno necessariamente vincere questo trofeo.



