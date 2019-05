Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (36^ giornata)

Il primo campionato italiano è di nuovo protagonista in questo fine settimana del 11 e 12 maggio per la 36^ giornata ed è quindi tempo di prendere in esame pure i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione alla vigilia del fischio d’inizio. Prima però di controllare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie A, ricordiamo quale sarà il programma previsto per questo 17^ turno di ritorno. In questo fine settimana infatti non vi saranno anticipi, ma ben due posticipi del lunedi e quindi Bologna-Parma e Inter-Chievo. Facendo un passo indietro ecco che saranno tre gli anticipi che vivremo già in questo sabato, dove spicca ovviamente la sfida tra Fiorentina e Milan, prevista al Franchi alle ore 20,30. Per domenica poi il programma è davvero fitto e prevede 6 sfide, dal lunch match delle 12.30 tra Torino e Sassuolo, fino al big match tra Roma e Juventus, previsto alle ore 20,30 nella Capitale. Andiamo quindi a prendere in esame i pronostici di Serie A, stilati nella 36^ giornata di campionato.

PRONOSTICO ATALANTA GENOA

Benchè i grifoni siano ben motivati a strappare i tre punti in palio, battere la Dea in questo preciso momento appare ben complicato. Non dimentichiamo poi che la squadra di Gasperini, che ha sconfitto la Lazio, punta forte a un posto in Champions league.

PRONOSTICO CAGLIARI LAZIO

Pronostico ben difficile nella 36^ giornata: di fronte vedremo due club in cerca di risposte sul campo per raggiungere i rispettivi obbiettivi stagionali. Attenzione poi ai sardi, che in casa sanno sempre mettere in campo qualcosa in più.

PRONOSTICO FIORENTINA MILAN

Sfida difficile per i pronostici di Serie A: i viola certo paiono ben in crisi pure sotto la direzione di Montella, ma non scordiamo che per il tecnico questa sarà una partita ben speciale, da grande ex e che il Milan ha bisogno di vincere per ottenere un pass per l’Europa l’anno prossimo.

PRONOSTICO TORINO SASSUOLO

Benchè gli emiliani abbiamo messo di fila diversi risultati utili (ma non eccellenti) sarà il Torino di Mazzanti il favorito d’obbligo: i granata stanno vivendo un grande momento in questo finale di stagione non dovrebbero mancare la vittoria oggi.

PRONOSTICO SAMPDORIA EMPOLI

Sfida salvezza per i toscani: l’Empoli pur non favorito nei pronostici di Serie A, si riveleranno in ogni caso un avversario ben tosto per Giampaolo e i suoi, che pure in casa dovrebbero avere una marcia in più.

PRONOSTICO SPAL NAPOLI

Pur dopo la vittoria ottenuta col Chievo, non è certo alla Spal che sorride il favore del pronostico al Paolo Mazza, ma al Napoli di Ancelotti. Serve però una precisazione: se gli azzurri hanno poco da chiedere a questo finale di stagione, gli estensi potrebbero esaltarsi contro una big, ormai sicuri della salvezza.

PRONOSTICO ROMA JUVENTUS

Per il big match della 36^ giornata stilare un pronostico è ben complicato: se la classifica e lo stato di forma consegnano il favore alla Vecchia Signora, va pure detto che Allegri deve fare i conti con fin troppi assenti. Ne potrebbe quindi approfittare la Roma di Ranieri, ancora in lotta per un posto in Champions league per la prossima stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA