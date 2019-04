Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 34^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione della nuova giornata del massimo campionato, che come sempre sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà oggi sabato 27 aprile e domani domenica 28 aprile, quando si giocheranno le prime otto partite di questo turno che ci avvicina sempre di più al momento dei verdetti decisivi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per questa 34^ giornata che caratterizza l’ultimo weekend del mese di aprile.

PRONOSTICI BOLOGNA EMPOLI

Delicatissima sfida salvezza, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic ci arrivano in grande forma e, confidando pure sul fattore campo, hanno una grande occasione per fare un passo avanti forse decisivo e inguaiare un Empoli che comunque sa giocare molto bene. Favorito il segno 1, che l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,80.

PRONOSTICI ROMA CAGLIARI

Roma in piena lotta per la Champions League in casa contro un Cagliari di fatto già salvo, per Claudio Ranieri sarebbe un delitto sprecare questa occasione. Logico dunque pensare al segno 1 all’Olimpico, che l’agenzia di scommesse Snai quoterà a 1,47 volte la posta in palio.

PRONOSTICI INTER JUVENTUS

Partita come sempre aperta ad ogni esito, il Derby d’Italia ci riserverà di sicuro molte emozioni. Il fattore campo e le maggiori motivazioni potrebbero però dare un piccolo vantaggio ai nerazzurri, dunque vi proponiamo il segno 1 che l’agenzia di scommesse Snai propone a quota 2,40 per la partita di San Siro.

PRONOSTICI FROSINONE NAPOLI

Il Napoli ha ormai poco da chiedere al campionato, ma d’altronde il Frosinone è quasi spacciato. Si potrebbe puntare su un pareggio che salverebbe l’onore di entrambe e verrebbe pure pagato bene dall’agenzia di scommesse Snai, che infatti quota il segno X a 4,75 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHIEVO PARMA

Il Chievo ha grande dignità, come ha dimostrato vincendo in casa della Lazio, ma è il Parma che non può fallire questa occasione per fare un passo avanti forse decisivo verso la salvezza. Puntiamo dunque sugli emiliani: il segno 2 è quotato dall’agenzia di scommesse Snai a 2,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SPAL GENOA

Spal molto più in forma del Genoa in questo momento: i ferraresi sono la squadra del momento e Leonardo Semplici vorrà sigillare la salvezza oggi pomeriggio davanti ai propri tifosi. Credibile dunque un segno 1 che varrebbe 2,65 volte la posta in palio secondo l’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICI SAMPDORIA LAZIO

Pronostico apertissimo per Sampdoria Lazio, certamente una delle partite più equilibrate di questa giornata di Serie A, tanto che a questo punto vi possiamo consigliare la quota più remunerativa per tentare una buona vincita. Il riferimento è al segno X, che l’agenzia di scommesse Snai quota a 3,50.

PRONOSTICI TORINO MILAN

Il Torino sta sicuramente meglio del Milan in questo momento, ma i rossoneri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia non possono cadere un’altra volta. Pronostico incerto, vi consigliamo allora la quota più remunerativa, che è il segno X secondo l’agenzia di scommesse Snai, che paga il pareggio 3,10 volte la posta in palio.



