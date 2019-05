Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (35^ giornata, sabato 4 maggio)

Analizziamo i pronostici di Serie A per la 35^ giornata: turno molto interessante quello che si gioca nel fine settimana, che è stato inaugurato da Juventus-Torino e che prosegue, sabato 4 maggio, con due partite. Con l’ausilio delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai proveremo a porre l’accento sulle singole gare, indovinando o comunque provando ad ipotizzarne l’esito tenendo conto di svariati fattori; naturalmente nella lettura e nell’approfondimento dei pronostici di Serie A partiremo dalle due sfide del sabato, che in particolar modo riguardano la corsa alla salvezza ma vedono in campo anche l’Inter, impegnata nella difesa della sua posizione nella prossima Champions League. Iniziamo allora il nostro percorso, che ci sta conducendo verso la fine di un campionato assolutamente entusiasmante e incerto fino all’ultimo.

PRONOSTICO CHIEVO SPAL (ore 18:00)

Il Chievo è già retrocesso, dunque la partita del Mazza interessa esclusivamente gli estensi; questo vale ovviamente riguardo la classifica di Serie A, perchè i veneti tengono comunque a chiudere il loro campionato in bellezza e lo hanno già dimostrato, vincendo in casa della Lazio e poi frenando il Parma. Per questo motivo l’esito di questa sfida del Mazza potrebbe non essere scontato; la Spal però sente l’obiettivo salvezza ad un passo, in caso di vittoria non dovrà nemmeno aspettare l’esito della partita dell’Empoli e festeggerà davanti ai suoi tifosi la nuova permanenza nel massimo campionato. Non a caso le quote Snai regalano il vantaggio nel pronostico agli ospiti: il segno 2 sul quale scommettere per la vittoria biancazzurra vale 2,35 contro il valore di 3,.20 che è stato posto sul segno 1 per il successo interno del Chievo. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,15 volte quanto investito.

PRONOSTICO UDINESE INTER (ore 20:30)

Partita delicata per entrambe: l’Udinese rischia che l’Empoli si avvicini ulteriormente, ha perso smalto nelle ultime giornate e non si può permettere un altro passo falso se vuole chiudere i conti in anticipo. L’Inter dal canto suo, come già detto, sente sul collo il fiato delle tante rivali che vogliono strapparle la quarta posizione: il distacco si è ridotto ai 4 punti sulla Roma, ma certamente Milan e Torino (senza dimenticarsi dell’Atalanta) ci credono e se due di queste avversarie opereranno il sorpasso ai nerazzurri non resterà che giocare l’Europa League. L’agenzia di scommesse Snai indica comunque nella squadra di Luciano Spalletti la favorita alla Dacia Arena: la quota sul segno 2 ha un valore pari a 1,73 quanto messo sul piatto con questo bookmaker, già l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) alza la vincita a 3,90 volte la cifra puntata mentre con il successo dell’Udinese, un’ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno 1, il valore è di 4,50.



