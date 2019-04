Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (34^ giornata)

Il secondo campionato torna di nuovo sotto ai riflettori e alla vigilia di questa intensa 34^ giornata è tempo di prendere in considerazione i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione. Prima però di esaminare quote e scommesse urge una precisazione: straordinariamente tutte le nove partite messe in calendario verranno disputate oggi lunedì 22 aprile: tra le festività pasquali e il prossimo turno (si scenderà campo già il 26 aprile) urge una certa fretta. Andiamo quindi ora a considerare match per match che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione, alla vigilia della 34^ giornata.

PRONOSTICO VERONA BENEVENTO

Pronostico complicate al Bentegodi: se il Verona ha il favore dello stadio va pure detto che i gialloblù sono di ritorno da diversi risultati negativi, tra cui il KO con il Palermo. Il Benevento vanta un miglior stato di forma: sarà un match complicato.

PRONOSTICO BRESCIA SALERNITANA

Contro un club a rischio play off il Brescia dovrebbe avere vita facile, specie di fronte al pubblico di casa: le rondinelle sono le naturali favorite.

PRONOSTICO ASCOLI VENEZIA

Per i pronostici di Serie B sono i bianconeri oggi i favoriti: fattore campo e classifica parlano chiaro e la sconfitta rimediata nel precedente turno non dovrebbe disturbare troppo i padroni di casa al Del Duca.

PRONOSTICO CARPI PESCARA

Benché i delfini non siano di ritorno da grandi risultati negli ultimi turni va detto che il favore del pronostico è tutto per gli ospiti del Cabassi: i falconi poi sono ultimi in graduatoria e la salvezza ormai è ben difficile.

PRONOSTICO CITTADELLA CREMONESE

Sfida complicata al Tombolato: Cittadella e Cremonese rimangono vicini in classifica e vantano tabellini molto simili pure nelle giornate precedenti. Va però detto che i granata devono vendicare la sconfitta con la Salernitana e lo potrebbero fare di fronte al pubblico di casa.

PRONOSTICO COSENZA SPEZIA

Benché i bruzi in casa non hanno rimediato troppi successi in casa, potrebbero fare pure il colpaccio oggi contro i liguri. Lo Spezia però rimane un avversario davvero ostico, specie ora che è in lotta per il tabellone dei play off.

PRONOSTICO FOGGIA LIVORNO

Sfida salvezza per la 34^ giornata di Serie B: il pronostico è quindi molto complicato visto che poi hanno hanno uno stato di forma molto simile. Va però detto che i satanelli sono molto forti tra le mura di casa, ma non i toscani lontani dal proprio pubblico.

PRONOSTICO PALERMO PADOVA

Contro la penultima squadra in classifica del campionato, i siciliani, pur decimati dovrebbero avere vita facile: il pronostico al Barbera non può che essere che a favore della squadra di Stellone.

PRONOSTICO PERUGIA LECCE

Benché gli umbri rimanga un avversario ostico, i giallorossi, indirizzati verso la promozione in Serie A dovrebbero ottenere i tre punti messi in palio: il Lecce poi vanta uno stato di forma fuori dalle mura di casa davvero invidiabile.



