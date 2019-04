Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (35^ giornata)

Si torna a parlare del secondo campionato italiano: questo fine settimana si accenderà infatti la 35^ giornata della stagione regolare ed è quindi tempo di dare spazio pure ai pronostici della Serie B fissati dalla nostra redazione alla vigilia del fischio d’inizio. Prima di considerare quote, scommesse e pronostici di Serie B va però ricordato qualche sarà il programma di questo fine settimana, che torna ai consueti orari dopo el festività pasquali e prima dell’ennesimo turno infrasettimanale, previsto il prossimo 1 maggio. Va quindi ricordato che, dopo l’anticipo tra Benevento e Cosenza, saranno 4 le sfide che si accederanno questo sabato alle ore 15.00 mentre alle ore 18.00 il turno si chiuderà con il match tra Spezia e Perugia. La Cadetteria poi sarà in campo di nuovo domenica con tre posticipi e qui segnaliamo che l’ultimo incontro della 35^ giornata sarà previsto alle ore 21.00 al Via del Mare tra Lecce e Brescia. Andiamo ora a vedere match per match che cosa ci possono dire i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione per la 35^ giornata.

PRONOSTICO LIVORNO PALERMO

Match delicato in terra toscana per il Palermo, che di ritorno dal pareggio con il Padova, in settimana ha visto pure esonero di Stellone dalla panchina e l’arrivo di Delio Rossi. Contro gli amaranto i siciliani rimangono favoriti ma saranno da valutare le conseguenza del cambio allenatore.

PRONOSTICO PESCARA VERONA

Di fronte al pubblico di casa i delfini non possono mettere il piede in fallo, ma il banco di prova (e scontro diretto secondo la classifica) sarà durissimo. Nemmeno la storia è a favore dei marchigiani, che pure vantano uno stato di forma appena migliore sugli scaligeri.

PRONOSTICO SALERNITANA CARPI

Dovrebbe esser una vittoria semplice per i granata di fronte al proprio pubblico: i falconi sono infatti ormai diretto vero il terzo campionato italiano e la Salernitana avrà voglia di vendicare l’ultimo KO raccolto col Brescia capolista.

PRONOSTICO VENEZIA CROTONE

Scontro salvezza dall’esito imprevedibile al Penzo per il pronostici di Serie B: i due club vantano numeri molto vicini e stati di forma simili. Inoltre stazionano in una parte molto delicata della classifica, tra salvezza e retrocessione.

PRONOSTICO SPEZIA PERUGIA

Benché la classifica vede i due club molto vicini, oggi al Picco dovrebbero essere i bianconeri a festeggiare i tre punti e la vittoria. Si tratta però di un match a cui fare molta attenzione, vista pure la grande voglia di riscatto che anima i ragazzi di Nesta.

PRONOSTICO CITTADELLA ASCOLI

Pur dopo il KO subito nel turno precedente contro la Cremonese, il Cittadella rimane il favorito oggi in campo al Tombolato. A favore dei granata contano fattore campo e classifica, benché il piazzamento sia stato danneggiato di recente da alcune sconfitte di troppo.

PRONOSTICO CREMONESE FOGGIA

Per i pronostici di Serie B di questo turno non vi sono dubbi: nello scontro diretto allo Zini è la Cremonese la favorita contro il Foggia. Stato di forma recente, classifica e fattore campo pesano molto per la formazione grigiorossa, che comunque non potrà sottovalutare l’impegno di questo fine settimana.

PRONOSTICO LECCE BRESCIA

Sfida complicata tra le due capolista del campionato cadetto: entrambi i club vantano grandi numeri ma forse è la leonessa che potrebbe spuntarla al triplice fischio finale, pure in terra straniera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA